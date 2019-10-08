«Мы тоже любим деньги больше, чем свободу и демократию». Создатели «Южного парка» (саркастически) извинились перед Китаем, заблокировавшим их шоу

Авторы мультипликационного сериала «Южный парк» Трей Паркер и Мэтт Стоун опубликовали в твиттере «официальное извинение», адресованное китайским властям. Таким образом они отреагировали на блокировку своего шоу в стране.

2 октября вышел очередной эпизод «Южного парка» под названием «Band in China». В нем отец Стэна Марша Рэнди отправляется в Китай, где пытается заняться продажей марихуаны, после чего его отправляют на перевоспитание в трудовой лагерь. Кроме того, в серии обсуждается тема самоцензуры, на которую идут в западной культуре, чтобы не попасть под действие китайских законов.

После выхода эпизода в китайских соцсетях исчезли все упоминания о «Южном парке», а все серии шоу пропали из стриминговых платформ.

Создатели шоу решили извиниться перед китайцами, но сделали это в свойственной им саркастической манере:

«Как и , мы приветствуем китайских цензоров в наших домах и сердцах. Мы тоже любим деньги больше, чем свободу и демократию. Си совсем не похож на . Смотрите 300-й эпизод в эту среду! Да здравствует великая коммунистическая партия Китая! Пусть урожай этой осенью будет обильным! Теперь мы помирились, Китай?», — говорится в их «извинении».

Фото в анонсе: South Park Studios