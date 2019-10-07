Генменеджер клуба НБА написал твит в поддержку протестующих в Гонконге. От команды отвернулись китайские фанаты и спонсоры

Генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори Troy Taormina / USA TODAY Sports / Reuters / Scanpix / LETA

Несколько крупных китайских компаний объявили о прекращении сотрудничества с клубом НБА «Хьюстон Рокетс» из-за твита генерального менеджера Дэрила Мори в поддержку .

Мори, команда которого сейчас находится в предсезонном азиатском турне, опубликовал твит 5 октября. Он состоял из картинки «Сражайся за свободу, будь вместе с Гонконгом». Сообщение было удалено через несколько часов, после того как его заметили и раскритиковали поклонники из Китая.

Китай — главный зарубежный рынок для НБА. Заключенный год назад контракт с китайским телевещателем Tencent принесет лиге 1,5 миллиарда долларов до 2025 года. У аккаунтов ассоциации более 180 миллионов подписчиков в китайских соцсетях; хотя бы одну игру сезона ежегодно смотрят полмиллиарда китайцев, а аудитория матчей финала достигает 20 миллионов человек. Сам «Хьюстон» является одной из наиболее популярных команд НБА, так как за этот клуб с 2002 по 2010 годы выступал китайский игрок Яо Мин.

Яо Мин сейчас является главой Китайской ассоциации баскетбола. На следующий день после публикации твита она объявила о разрыве сотрудничества с «Рокетс», позже был отменен выставочный матч фарм-клубов «Рокетс» и «Даллас Маверикс», который должен был состояться в Китае в конце октября.

Контракты с «Хьюстон Рокетс» приостановили крупные китайские спонсоры - шанхайский банк SPDB, финансовая компания Jiayin Group, производитель обуви Li-Ning. Tencent объявила, что матчи «Хьюстона» не будут транслироваться в наступающем сезоне, а Nike убрала атрибутику команды из китайской версии своего онлайн-магазина.

Владелец «Хьюстон Рокетс» уже извинился перед Китаем, подчеркнув, что твит Мори был выражением его собственного мнения, а не мнения команды (сам Мори тоже принес свои извинения). Руководство НБА в официальном заявлении подчеркнуло, что «сожалеет о высказываниях Мори, которые задели друзей и фанатов в Китае», при этом какое-либо дисциплинарное наказание на Мори лига накладывать не стала. Издание The Ringer писало, что руководство «Хьюстона» обсуждало увольнение Мори.

Григорий Левченко