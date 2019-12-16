Грета Тунберг рассказала, как ехала на полу переполненного поезда в Германии. Перевозчик заявил, что она сидела в первом классе И то, и другое оказалось правдой

Крупнейшая железнодорожная компания в мире, немецкая Deutsche Bahn упрекнула 16-летнюю экоактивистку из Швеции Грету Тунберг в распространении недостоверной информации.

Поводом для этого стал твит, который Тунберг опубликовала 15 декабря, возвращаясь в Стокгольм с климатической конференции ООН в Мадриде. «Путешествую на переполненных поездах через Германию. Наконец-то еду домой!» — написала активистка, которая не летает на самолетах, чтобы уменьшить . Тунберг выложила фото, на котором она сидит на сумках в проходе вагона под плакатом Deutsche Bahn.

Твит Тунберг собрал 190 тысяч лайков и 10 тысяч комментариев. Некоторые жалели девочку и говорили, что качество услуг Deutsche Bahn действительно оставляет желать лучшего (компанию критикуют за задержки и отмены поездов, а также за дорогие билеты). Другие отмечали, что на фото не видно толпы пассажиров и что по-настоящему переполненные поезда выглядят по-другому.

Например, так.

Или так.

На пост Тунберг отреагировала и Deutsche Bahn. Сначала компания пожелала экоактивистке хорошего пути и пообещала работать над улучшением сервиса. Но через несколько часов Deutsche Bahn написала еще один, менее дружелюбный твит — о том, что у Тунберг было место в первом классе поезда.

«Дорогая Грета, спасибо за поддержку железнодорожников в борьбе против изменения климата! Мы были рады, что в субботу вы присоединились к нам на [скоростном поезде из Цюриха в Киль], который на 100% использует возобновляемые источники энергии. Было бы еще лучше, если бы вы упомянули, как дружелюбно и профессионально наш персонал обслуживал вас на вашем месте в первом классе», — говорилось в новом твите Deutsche Bahn.

По информации Deutsche Bahn, Тунберг ехала в первом классе от Касселя до Гамбурга (это один из последних отрезков пути из Цюриха в Киль). Как пишет The Guardian, девочку сопровождал ее отец. Один из пассажиров, ехавших в одном вагоне с Гретой, рассказал Die Welt, что персонал Deutsche Bahn взволновало появление Греты; девочку угощали шоколадками с надписью «Дорогой гость», которые обычно дают пассажирам первого класса или пассажирам второго класса в случае долгой задержки поезда.

После упрека Deutsche Bahn пользователи соцсетей стали обвинять Тунберг во лжи и лицемерии. Она объяснила, что из-за отмены поезда в швейцарском Базеле вынуждена была около четырех часов сидеть на полу вагона и получила место в первом классе только в немецком Гёттингене (следующая остановка после Касселя). Активистка отметила, что не хотела критиковать Deutsche Bahn. «Конечно, это не проблема, и я не говорила обратное. Переполненные поезда — это отличный знак, он показывает, что поездки по железной дороге пользуются спросом!» — ответила девочка.

Обмен твитами между Гретой Тунберг и Deutsche Bahn привлек внимание журналистов по всему миру — от США до Китая. В немецких СМИ даже вышли колонки по мотивам инцидента. Spiegel назвал реакцию Deutsche Bahn PR-провалом и отметил, что перевозчик раскрыл персональные данные Тунберг, рассказав про ее билет в первый класс. Nordkurier задался вопросом, почему экоактивистка не показала фото своего места первого класса. А радиостанция Deutschlandfunk Kultur перечислила пять причин, почему стоит ездить на поездах Deutsche Bahn.

Ольга Корелина