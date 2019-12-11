Максим Григорьев / Vida Press

Первый канал допустил ошибку в 2014 году, показав в эфире спутниковый снимок, который якобы доказывал, что малазийский «боинг» над Донбассом был сбит украинским истребителем. Об этом гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил в беседе с журналистом The New Yorker Джошуа Яффой. Журнал опубликовал главу из его книги, которая выйдет в январе 2020 года.

«Когда я спросил Эрнста, почему его канал показал нечто столь легко опровергаемое, он ответил, что это была просто ошибка: «Да, мы люди, мы допустили ошибку, но не нарочно»», — цитирует Яффа слова Эрнста.

Михаил Леонтьев — бывший ведущий программы «Однако», в которой был показан снимок, — заявил изданию «Подъём», что не считает демонстрацию снимка ошибкой. «Мы с самого начала с Костей понимали, что это в какой-то степени интеллектуальная провокация, никаких утверждений, что то, что мы говорим — правда, в сюжете нет. Какая же здесь ошибка?» — сказал Леонтьев.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что публикация снимка не подрывает доверие к Первому каналу. «Вокруг резонансной темы и вокруг такой трагедии, которая произошла с «боингом», важно давать всю палитру версий. Не одну версию, как предпочитают делать многие западные каналы, а именно палитру версий. И даже те, которые на определенном этапе выходят на первый план, а затем оказываются несостоятельными», — сказал Песков.

Фото было показано в программе «Однако» 14 ноября 2014 года. В ней говорилось, что Российский союз инженеров (РСИ) получил «сенсационный снимок» от человека, который представился выпускником Массачусетского технологического института и авиаэкспертом с двадцатилетним опытом Джорджем Билтом. Фото было сделано якобы с американского или британского спутника. На нем, как утверждалось в сюжете, виден пуск ракеты из-под крыла истребителя МиГ-29 в кабину пилотов малазийского «боинга». Истребитель не был назван украинским, но отмечалось, что «самолеты [в районе катастрофы] видели и фиксировали, и это были точно не российские самолеты».

Первый вице-президент РСИ Иван Андриевский в эфире «Однако» сообщил, что на фотографии не выявлены признаки подделки. Ведущий программы Михаил Леонтьев призвал предъявить опровержения версии с истребителем, если они есть. «Все версии должны быть рассмотрены, включая пресловутый «Бук». Человек, приславший снимок, на котором видно, как МиГ-29 уничтожает пассажирский «Боинг», кем бы он ни был, безусловно, профессионал. Для того чтобы подделать такое, требуется даже более высокий профессионализм, чем для доступа к подобной информации. Господа, у вас есть эти снимки! Или другие! Предъявите их, наконец! Руки на стол!» — заявил Леонтьев.

Подлинность снимка начали оспаривать в тот же день. В частности, пользователи соцсетей выяснили, что в интернете эта фотография была опубликована в середине октября 2014 года; некоторые указали, что изображение появилось в интернете еще раньше, в июле 2014-го. Также отмечалось, что на снимке показан Донецк, хотя связь с «боингом» пропала рядом с городом Снежное Донецкой области. Блогер Илья Варламов отметил несоответствие размеров истребителя и «боинга», несовпадение времени на снимке с временем крушения лайнера, неверное расположение надписи Malaysia Airlines на борту «боинга». Политик Алексей Навальный подверг сомнению квалификацию первого вице-президента РСИ Ивана Андриевского, выступившего в программе «Однако».

Издание BuzzFeed News разыскало Джорджа Билта, который отправил спутниковый снимок Андриевскому. Билт подтвердил, что сделал это после того, как нашел в интернете доклад РСИ о том, что к крушению «боинга» могла привести атака украинского истребителя. Это совпадало с выводами любительского расследования Билта, и он решил показать РСИ спутниковый снимок, который нашел на одном из форумов. При этом, по словам Билта, он дал ссылку на форум и предупредил, что не может сам оценить подлинность снимка. Американец заявил, что был шокирован, когда увидел свое конфиденциальное письмо Андриевскому в эфире Первого канала. «Эти ребята либо совсем отчаянные, либо полные непрофессионалы», — сказал Билт.

В итоге снимок из программы «Однако» стал поводом для шуток и мемов. В очередном выпуске передачи, который вышел в эфир 19 ноября 2014 года, Михаил Леонтьев заявил, что «весь гвалт идет вокруг фотографии, которая вовсе не выдавалась ни за какое доказательство». При этом ведущий отметил, что официальный Вашингтон отреагировал на скандал со снимком «гробовым молчанием». «Слушайте! Мы подставились — Первый канал, рупор кремлевской пропаганды — запустили грубую фальшивку! Пользуйтесь, размажьте нас по стене! Молчание. Глухая несознанка. Вам брошено обвинение в страшном преступлении. Если вы молчите, то у вас нет алиби», — сказал Леонтьев.

«Боинг» компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился под Донецком 17 июля 2014 года. Жертвами катастрофы стали 298 человек. Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит сепаратистами с востока Украины из зенитно-ракетного комплекса «Бук», доставленного в Донбасс из 53-й зенитной ракетной бригады ПВО в Курске. Москва отвергает эту версию. Минобороны России заявило, что сбившая «боинг» ракета для комплекса «Бук» находилась в украинской военной части и, следовательно, не имела отношения к России.

Ольга Корелина