Демократы опубликовали доклад об импичменте Трампа. Президента США обвинили в попытках заставить Украину помочь ему с переизбранием

Глава Комитета по разведке Адам Шифф на пресс-конференции после публикации доклада по процедуре импичмента Дональда Трампа. 3 декабря 2019 года Chip Somodevilla / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

Обнародован 300-страничный доклад по процедуре импичмента президента США Дональда Трампа. Документ подготовили три контролируемых демократами комитета Палаты представителей Конгресса США: комитет по разведке, комитет по надзору и комитет по иностранным делам. В основу доклада легли показания 17 свидетелей, собранные в течение двух месяцев после официального начала процедуры импичмента Трампа.

Трамп пытался заставить Украину помочь ему с переизбранием на выборах 2020 года, сказано в докладе. Его авторы считают, что Трамп требовал от президента Украины Владимира Зеленского объявить о расследовании против сына своего соперника на грядущих выборах Джо Байдена, а также провести расследование теории о том, что это Украина, а не Россия вмешивалась в выборы президента США 2016 года. Наградой за это должен был стать визит Трампа в Киев и выделение Украине военной помощи США. «Действия президента нанесли ущерб нашей национальной безопасности, подорвали честность следующих выборов и нарушили президентскую клятву», — говорится в заявлении трех комитетов, которые готовили доклад.

В докладе также утверждается, что Трамп «развернул беспрецедентную кампанию» по противодействию расследованию об импичменте. Авторы документа отметили, что он стал первым президентом США, который полностью отказался от сотрудничества с Палатой представителей. Трамп «категорически запретил» Белому дому, федеральным ведомствам и чиновникам отвечать на запросы конгрессменов о даче показаний и предоставлении необходимых документов, говорится в докладе.

Белый дом и республиканцы в Конгрессе отвергли обвинения против Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что доклад «читается как бред… блоггера, пытающегося что-то доказать, когда нет никаких доказательств». Республиканцы, состоящие в комитетах Палаты представителей по разведке, надзору и иностранным делам, накануне выпустили свой доклад по процедуре импичмента Трампа. В нем говорится, что демократы не смогли собрать доказательств против президента и что их действия являются «организованной кампанией по разрушению политической системы США».

Доклад демократов будет передан в Юридический комитет Палаты представителей. В случае одобрения следом его рассмотрит полный состав Палаты представителей. Если в нижней палате Конгресса обвинения против Трампа поддержит большинство депутатов, они будут переданы в верхнюю палату — Сенат. Там процедура фактически превратится в судебный процесс, где депутаты Палаты представителей будут выступать обвинителями, а сенаторы — членами суда присяжных. Чтобы импичмент состоялся, за него должны проголосовать не менее двух третей сенаторов.

Ольга Корелина