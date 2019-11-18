«Би-би-си» и The Sunday Times: британские военные убивали мирных жителей в Ираке и Афганистане. Минобороны отказалось расследовать военные преступления

Британский военнослужащий в Басре. Ирак, 2008 год Atef Hassan / Reuters / Scanpix / lETA

Правительство Великобритании и британская армия отказывались расследовать и доводить до суда убийства мирных жителей, совершенных военными и спецназом в Афганистане и Ираке. Об этом говорится в совместном расследовании «Би-би-си» и газеты The Sunday Times.

Как утверждают журналисты, документы и свидетельства очевидцев содержат доказательства причастности британских военных к убийствам и пыткам. Они опираются на информацию, добытую группой следователей , а также на расследование британской военной полиции под названием «Операция Нортмур», открытое в 2014 году.

Правительство закрыло оба расследования в 2017 году, после того, как Фил Шайнер, адвокат, передавший в IHAT более 1000 дел, был отстранен от юридической практики из-за подозрений, что он незаконно находил клиентов в Ираке. Однако бывшие детективы, работавшие над расследованиями, заявили, что Шайнера использовали в качестве предлога. Они утверждают, что армия и правительство не давали им предъявлять обвинения военным: ни один расследуемый ими случай не повлек за собой разбирательства в суде.

«Министерство обороны не собиралось преследовать в судебном порядке солдат какого-либо звания — за исключением тех случаев, когда это было абсолютно необходимо и уклониться от этого было совершенно невозможно», — заявил один из детективов.

В частности, следователи заявили, что британский спецназ SAS в 2012 году убил в Афганистане четверых несовершеннолетних во время чаепития в их доме. После убийства их объявили участниками движения «Талибан». Другая история описывает убийство британским военным иракского полицейского в Басре в 2003 году. Документы об этом инциденте якобы были сфальсифицированы таким образом, чтобы возложить вину на самого полицейского. Еще несколько эпизодов касаются случаев пыток и сексуального насилия со стороны солдат шотландского пехотного батальона Black Watch в Ираке.

Британское правительство и Минобороны отвергли обвинения и заявили, что все описанные случаи были должным образом расследованы.

Пересказал Петр Лохов