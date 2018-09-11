США отказались от сотрудничества с Международным уголовным судом. Так уже сделала Россия

США готовы принять жесткие меры в отношении (МУС) в Гааге, если тот попытается преследовать американцев за предполагаемые в Афганистане, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон. По его словам, администрация Дональда Трампа готова ввести санкции в отношении прокуроров и судей МУС, в том числе арестовать их активы, запретить въезд в США, а также привлечь к уголовной ответственности.

«Соединенные Штаты будут использовать любые необходимые средства для защиты наших граждан и граждан стран-союзников от несправедливого преследования этим незаконным судом», — заявил Болтон. Он отметил, что США не станут «сидеть сложа руки», если МУС будет преследовать американцев, Израиль или других союзников.

Болтон добавил, что США не станут сотрудничать с судом и помогать ему. «Мы не будем вступать в МУС. Мы позволим МУС умереть самостоятельно. В конечном счете, по сути, он уже мертв для нас», — сказал Болтон.

В то же время советник президента США сообщил о закрытии представительства организации освобождения Палестины в Вашингтоне. Это произошло после того, как организация призвала МУС расследовать действия израильских военных в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

Посол-представитель США при МУС и один из основателей суда Дэвид Шеффер считает, что заявление Болтона «пропитано страхом», изолирует США от международного уголовного правосудия и лишает страну лидерства в преследовании людей, совершивших особо тяжкие преступления. Шеффер также обвинил Болтона в «двойных стандартах», которые понравятся авторитарным режимам.

В ноябре 2016 года по распоряжению Владимира Путина Россия отказалась от участия в Римском статуте МУС. Россия подписала этот документ, но не ратифицировала, поэтому не подпадала под юрисдикцию суда. Перед этим главный прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда назвала присоединение Крыма к РФ равнозначным вооруженному конфликту между Россией и Украиной.