Почему у городских голубей, в отличие от их диких собратьев, часто не хватает пальцев? Зоологи думают, что во всем виноваты парикмахеры

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Французские зоологи обнаружили, что городские голуби чаще теряют пальцы лап в районах, где расположено больше всего парикмахерских. Это может говорить о том, что повреждение конечностей у птиц связано прежде всего не с инфекцией, как считалось раньше, а с тем, что лапки голубей запутываются в человеческих волосах. Об этом говорится в работе, опубликованной в журнале Biological Conservation. Кратко о ней сообщает журнал New Scientist.

Ученые изучили увечья у голубей, живущих в 46 разных точках в Париже. Гипотеза авторов статьи заключалась в том, что птицы получают увечья из-за человеческих волос и нитей на тротуарах, которые могут затягиваться вокруг пальцев. Эксперты по голубям давно заметили, что волосы, обернутые вокруг пальцев и лап голубей, могут привести к их отмиранию.

Авторы исследования обнаружили, что чаще всего голуби остаются без пальцев в более густонаселенных районах с высоким уровнем загрязнения воздуха и чрезмерным шумом. При этом, чем больше зеленых насаждений в районах, тем здоровее птицы, живущие в них. Плотность населения и площадь парков оказываются в обратной зависимости друг от друга, так что назвать их независимыми факторами, влияющими на здоровье животных, в данном случае невозможно.

Помимо плотности населения и чистоты воздуха, доля голубей с повреждениями лапок увеличивается в тех местах, где больше парикмахерских. Авторы работы связали это с тем, что некоторые состриженные волосы, которые коммунальные службы должны забирать из парикмахерских, оказываются на пешеходных дорожках и тротуарах. Впрочем, корреляция этих двух факторов довольно слабая, поэтому наблюдаемая тенденция может объясняться и случайностью, а результаты эксперимента требуют дополнительной проверки в других городах.

Ранее среди версий, объясняющих потерю голубями пальцев, наиболее популярные связывались с количеством патогенных бактерий. Высказывались гипотезы, что голуби чаще теряют их там, где больше плотность проживания птиц и, соответсвенно, больше вероятность получить заражение через попадание бактерий в ранки из голубиных экскрементов. Также были предположения, что птицы получают увечья в результате контакта со специальными противоголубиными средствами вроде колючей проволоки или шипов, закрепляемых на карнизах зданий.

Александр Бакланов