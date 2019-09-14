В США рассекретили информацию о птицах-шпионах времен холодной войны. Они должны были летать в СССР для съемки секретных объектов

Александр Земляниченко / AP / Scanpix / LETA

Центральное разведывательное управление США рассекретило детали своих программ по тренировке животных и птиц для проведения шпионских миссий. Документы опубликованы на сайте ЦРУ, их изучили BBC и AFP.

Программы, о которых идет речь, действовали в в 1960-х и 1970-х годах. Исследователи изучали возможность вживления прослушивающих устройств в тела кошек (это программа называлась «Акустический котенок», она была рассекречена в 2001 году) и тестировали технологию электрической стимуляции мозга собак, чтобы управлять ими на расстоянии. Кроме того, в экспериментах участвовали дельфины. Их тренировали для закладки взрывчатки, установки датчиков обнаружения ракет в портах противника и для переноса специального оборудования, которое собирало бы данные о советских атомных подлодках.

ЦРУ также пыталось задействовать птиц в своей работе. Орнитологов попросили выяснить, какие перелетные птицы гнездятся в бассейне Волги, в районе города Шиханы, где разрабатывали советское химическое оружие. ЦРУ рассчитывало получить из организмов таких птиц следы химических веществ, которые тестировались в Шиханах.

В начале 1970-х ястребов, сов, стервятников, воронов и попугаев стали учить переноске «жучков» и маленьких фотокамер. Планировалось, что обученные птицы будут доставлены в СССР, выпущены недалеко от цели — радара советского зенитно-ракетного комплекса С-200— и смогут его сфотографировать. Тренировки птиц-шпионов проходили на небольшом острове на юге Калифорнии. Самым перспективным кандидатом считался ворон по кличке До Да: он переносил тяжелые грузы и мог отбить нападение других птиц. Но однажды До Да атаковали другие вороны, и он пропал.

Еще одна масштабная программа была связана с почтовыми голубями, которые смогут преодолевать расстояние в сотни километров и возвращаться домой. В ЦРУ голубей учили переносить маленькие автоматические фотокамеры весом 35 грамм и стоимостью около двух тысяч долларов. К середине 1970-х исследователи провели два тренировочных вылета голубей-шпионов: в одном случае птицы вели фотосъемку над территорией тюрьмы, во втором — над военно-морской верфью в Вашингтоне. Результаты полета над Вашингтоном оказались двойственными: некоторые птицы сделали отличные снимки, но другие разлетелись вместе с дорогостоящими камерами и не вернулись назад.

Голубей, как и других птиц, которых тренировали для переноски фотокамер, предполагалось отправить в СССР для съемки секретных объектов. Разведка обсуждала, несколько вариантов, как лучше выпускать птиц: из-под полы пальто, из припаркованного или движущегося автомобиля. К 1976 году сотрудники ЦРУ определились с местом, где планировалось выпускать голубей. Это должно было произойти на ленинградской судоверфи, где производились передовые советские подлодки. В материалах ЦРУ не указано, удалось ли осуществить эту операцию. Однако в документах от 1978 года говорится, что у разведки возникло слишком много вопросов к надежности птиц-шпионов.

В рассекреченных материалах говорится, что уже к 1967 году ЦРУ потратило более 600 тысяч долларов на три программы по обучению дельфинов, птиц, а также собак и котов. Сколько средств ушло на эти цели в конце 1960-х и в 1970-х, не сообщается. Но ЦРУ отмечает, что по разным причинам ни одна из программ по тренировке животных и птиц-шпионов не была реализована.

Ольга Корелина