В Петербурге суд впервые отменил итоги муниципальных выборов на участке. Там с аномальным результатом победили только единороссы

Ольга Мальцева / AFP / Scanpix / LETA

Судья Московского районного суда Санкт-Петербурга Татьяна Лемехова отменила итоги голосования на муниципальных выборах на участке № 1393 (Новоизмайловское). Как отмечают «Фонтанка» и «Коммерсант», это решение стало первым в городе. При этом на сайте суда сказано, что иск удовлетворен частично.

Иск против избирательной комиссии подали проигравшие кандидаты в муниципальные депутаты самовыдвиженцы Андрей Стариков и Максим Петров, а также коммунист Владимир Локтев. По словам Старикова, руководство комиссии участка № 1393 после окончания выборов сбежало с бюллетенями, не составив протокол.

В суде председатель комиссии утверждала, что протокол был составлен, но не под видеокамерами — всех приглашали в отдельное помещение. Суд, по словам Старикова, посмотрел запись с участка, где видно, что никто никуда для оформления протокола не заходил. Комиссия намерена обжаловать решение в Санкт-Петербургском городском суде.

Выборы в округе 141, в который входит участок № 1393, выиграли четыре единоросса, включая главу совета депутатов Сергея Шубина, а также глава аппарата совета Анна Поцелуева. Всего в округе шесть участков, средняя явка составила 21% — такая же и на участке № 1393. Но на этом участке за единоросса Шубина проголосовали, согласно протоколу, почти 60% избирателей, тогда как в среднем по округу — менее 38%. Результаты всех пяти победителей на участке № 1393 в разы превышают показатели в соседних комиссиях.

Наблюдавший за выборами на участке № 1393 Вячеслав Пименов рассказывал «Фонтанке», что фиксировал каждый голос во время подсчета и его данные значительно отличаются от того, что было занесено в протокол. По информации Пименова, результат коммуниста Локтева оказался 104 голоса, хотя наблюдатель насчитал 178. Андрею Старикову засчитали 86 голосов вместо 161, а Максиму Петрову — 118 вместо 146.

Если после отмены итогов на участке № 1393 результаты выборов будут просто пересчитаны (недействительные голоса вычтут), то единороссы Сергей Шубин и Лидия Щебуняева сохранят свои мандаты, но все трое истцов-оппозиционеров станут депутатами. Помимо этого закон позволяет признать результаты выборов недействительными и назначить новые выборы, если отменены итоги голосования четверти избирателей по спискам (участок № 1393 — это меньше одной пятой) или «нарушения не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей».

Михаил Зеленский