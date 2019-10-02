«Зачем колыхать и теребонить?» Спикер петербургского парламента объяснил депутатам от оппозиции, как нужно себя вести

Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров раскритиковал депутата Максима Резника за участие в митинге против политических репрессий в Москве и заявил, что в Петербурге оппозицию «пестуют и с ложечки кормят». Макаров также объяснил, что Владимир Путин спас Россию. И все это в одном выступлении.

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