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«Зачем колыхать и теребонить?» Спикер петербургского парламента объяснил депутатам от оппозиции, как нужно себя вести
2 минуты
15:36, 2 октября 2019
Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров раскритиковал депутата Максима Резника за участие в митинге против политических репрессий в Москве и заявил, что в Петербурге оппозицию «пестуют и с ложечки кормят». Макаров также объяснил, что Владимир Путин спас Россию. И все это в одном выступлении.
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Фото в анонсе: Роман Пименов / Интерпресс / PhotoXPress
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