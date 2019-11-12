«Потерпевшей себя не ощущаю» Бывшая подруга Михаила Светова рассказала «Медиазоне» об уголовном деле из-за их отношений. Кратчайший пересказ

6 ноября у политика Михаила Светова прошел обыск в рамках дела о развратных действиях и половом сношении с лицом, не достигшим 16-летия. Следователи вызвали на допрос самого Светова и его бывшую подругу Анастасию Стародубовскую. Они проходят по делу как свидетели. «Медиазона» опубликовала рассказ Стародубовской о ее романе со Световым и об уголовном деле, а также комментарий адвоката Марии Эйсмонт, которая была с девушкой на допросе. Вот краткий пересказ их слов.

Анастасия Стародубовская: Я читала Мишу в твиттере, потому что он рассказывал про Японию. Осенью 2011 года я написала ему, и мы стали общаться. Тогда мне уже было 16 лет. Он стал моим первым молодым человеком. У нас разница в возрасте 10 лет, но моих родителей это не смутило: у них — 15. Сначала мы поддерживали отношения на расстоянии, а потом я окончила школу и улетела к нему в Японию. Мы расстались полтора года назад, потому что «достаточно темпераментны оба». Я до сих пор монтирую видео для его ютьюб-канала.

Миша мог написать что-то в интернете, чтобы побесить людей. Когда он , я поворчала, что он «перепутал немножко». Когда Мише пришла повестка из СК, я поехала к нему, чтобы вместе ехать к адвокату. Но к нему домой пришли с обыском, а после этого меня забрали в СК. Там я провела около 10 часов. В какой-то момент следователь предложил поговорить не под запись. Он сказал, что если я откажусь пройти экспертизы и освидетельствования, то ко мне «будут приходить менты, носить повестку за повесткой день за днем». Я все равно отказалась. Когда мы с адвокатом выходили из здания СК, тот же следователь заявил, что сейчас задержит нас и что ко мне домой придут с обыском. Ничего из этого не произошло.

Все произошедшее связано с политической деятельностью Миши, которая в последнее время идет довольно успешно. «И вот уже надо хоть что‐нибудь придумать, последний абсурд, чтобы надавить». Потерпевшей я себя не ощущаю.

Мария Эйсмонт: Нам задавали вопросы в основном про деньги и про личность Светова. Настя на все отвечала сама. Я сидела рядом, и у меня внутри все кипело, потому что ее спрашивали: «А в какой форме у вас все происходило? А какие предпочтения?» Ее хотели ночью везти на экспертизу половых состояний. Ночной допрос и ночная экспертиза были бы логичны, если бы речь шла о деле с потерпевшей с заявлением. Потому что «чем быстрее ты поедешь на экспертизу, если вчера тебя, условно говоря, изнасиловали, тем лучше и полнее будут ее результаты». Но в этом случае события произошли восемь лет назад, поэтому отправку человека на экспертизу «можно объяснить только желанием как‐то надавить или унизить».

Пересказала Ольга Корелина