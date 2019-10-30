Житель Калифорнии решил участвовать в выборах губернатора. Не чтобы выиграть, а чтобы размещать лживую политическую рекламу в фейсбуке (да, так можно!)

Владелец маркетингового агентства и политический активист из Сан-Франциско Адриел Хэмптон зарегистрировался кандидатом на выборах губернатора Калифорнии, которые пройдут в 2022 году. Он сделал это не столько для того, чтобы возглавить штат, сколько для того, чтобы иметь возможность публиковать лживую политическую рекламу на фейсбуке, пишет CNN.

Так Хэмптон намерен бороться с давним отказом Facebook проверять факты в обычных и рекламных постах политиков и кандидатов на государственные должности. В конце сентября вице-президент Facebook и бывший вице-премьер Великобритании Ник Клегг объяснил такую политику тем, что соцсеть ценит свободу слова, а высказывания политиков и так постоянно проверяют СМИ. «Неужели для общества было бы приемлемо, если бы частная компания назначила себя судьей и стала оценивать все, что говорят политики? Я не верю в это», — заявил Клегг. Он отметил, что факты в постах обычных пользователей проверяет отдельная команда подрядчиков.

Демократы раскритиковали позицию Facebook — особенно после того, как в начале октября соцсеть отказалась удалить рекламный ролик предвыборного штаба Трампа, направленный против главного соперника президента на выборах, демократа Джо Байдена. В видео говорилось, что Байден обещал Украине миллиард долларов в обмен на увольнение генпрокурора, который вел расследование против компании сына демократа. Facebook заявила, что видео не нарушает стандарты соцсети — несмотря на то, что содержащиеся в нем обвинения не доказаны, а попытки Трампа добиться расследования против Байдена на Украине уже привели к запуску процедуры импичмента.

В конце октября против отказа от проверки политической рекламы выступили сотрудники Facebook. Они написали руководству соцсети открытое письмо, в котором назвали новую политику угрозой ценностям компании. «Она не защищает свободу слова, но позволяет использовать нашу платформу как оружие, направленное на людей, которые доверяют публикуемому политиками контенту» — говорилось в письме, которое подписали более 250 человек. Они призвали не только проверять факты в политической рекламе, но и ужесточить правила ее размещения. Компания, однако, не изменила свою позицию.

Сторонник демократов Адриел Хэмптон зарегистрировался кандидатом в губернаторы Калифорнии на почте 28 октября. Он заявил CNN Business, что будет использовать свой новый статус для публикации лживой политической рекламы про Трампа, основателя Facebook Марка Цукерберга и других руководителей соцсети. Также он намерен распространять непроверенные сведения про руководство Twitter, которое тоже отказалось от удаления рекламы Трампа про Байдена (так же поступил YouTube). «Цель моей кампании — добиться проверки фактов в высказываниях таких политиков, как Дональд Трамп, которые любят лгать в интернете», — сказал Хэмптон.

На прошлой неделе он уже запустил в фейсбуке фальшивую рекламу о том, что сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм поддержал «Новый зеленый курс» — довольно радикальный законодательный план по борьбе с изменением климата. Реклама была размещена от имени «Реальной онлайн-лиги левшей». Ее вскоре удалили, поскольку отказ Facebook от цензуры политиков не распространяется на политические партии и организации. Хэмптон заявил, что его новый план должен сработать. Он выразил надежду, что люди поддержат его инициативу пожертвованиями или, что еще лучше, тоже будут регистрироваться кандидатами и публиковать на фейсбуке лживую рекламу.

В Facebook заявили, что не позволят Хэмптону размещать лживую рекламу на свой платформе. Активист ответил, что рассмотрит вариант о подаче иска против соцсети. Впрочем, отказываться от губернаторской гонки из-за этого он, кажется, не намерен. «Не сбрасывайте меня со счетов», — заявил он CNN. Издание отмечает, что в 2009 году калифорниец уже участвовал в избирательной компании: он баллотировался в Конгресс. Выборы Хэмптон тогда проиграл, но попал в поле зрения журналистов как первый кандидат в Конгресс, сообщивший о своем выдвижении в твиттере.

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Ольга Корелина