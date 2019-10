Более 330 человек в 38 странах арестованы по делу о сайте с детской порнографией. Сайт продавал доступ к видео за биткоины

Кайл Фокс, осужденный на 22 года в рамках одного из дел о сайте Welcome To Video National Crime Agency / SWNS / Scanpix / LETA

Более 330 человек были арестованы в ходе международной полицейской операции по делу одного из крупнейших сайтов, занимавшихся продажей детской порнографии, сообщило британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA). Помимо Великобритании, в расследовании активно участвуют Германия, США и Южная Корея.

337 подозреваемых были арестованы в 38 странах, в том числе в Великобритании, Ирландии, США, Южной Корее, Германии, Испании, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Чехии и Канаде.

Базирующийся в Южной Корее под названием Welcome To Video («Добро пожаловать на видео») был закрыт в 2018 году в ходе начатого в Великобритании расследования по этому делу. Всего на сайте было размещено более 250 тысяч видеороликов, которые были скачаны более миллиона раз. Представители стран, которые занимаются расследованием, охарактеризовали операцию как одно из крупнейших дел такого рода, отмечает The Guardian.

В рамках этой же операции были спасены около 23 детей в США, Великобритании и Испании, которые подвергались насилию. В Великобритании семь человек уже отбывают сроки по этому делу. «Самая отвратительная история, которая произошла в марте этого года на Welcome To Video, привела к тому, что 26-летний Кайл Фокс был заключен в тюрьму на 22 года, — говорится в заявлении NCA. — Фокс признал 14 обвинений, включая семь — в изнасиловании пятилетнего мальчика и пять обвинений в сексуальном насилии в отношении трехлетней девочки. Сюжет о том, как он издевался над девочкой, был загружен на Welcome To Video».

По данным Министерства юстиции США, сайт успел заработать на продаже видео не меньше 370 тысяч долларов. Пользователи перечисляли деньги в биткоинах, после чего средства отмывали через пункты обмена криптовалют. Для пользователей сайт организовал обмен биткоинов на баллы, которые можно было потратить на доступ к видео. Баллы также можно было заработать, загружая собственные ролики.

Владелец сайта, 23-летний Чон Ву Сон из Южной Кореи, уже отбывает 18-месячный срок в своей стране. В США ему также предъявлены обвинения по девяти статьям.

Британские следователи вышли на сайт Welcome To Video в рамках расследования другого дела, сообщает «Би-би-си». Они занимались поимкой британского педофила с садистскими наклонностями — геофизика с дипломом Кембриджа Мэтью Фалдера. Ему предъявили обвинения по 137 эпизодам, сейчас он уже отбывает 25-летний срок.

Петр Лохов