В Нью-Мексико закрыли обсерваторию. Все думали, что дело в инопланетянах, но оказалось, что в детском порно

6 сентября в Нью-Мексико без объяснения причин закрыли обсерваторию. В интернете решили, что это из-за апокалипсиса или инопланетян

Национальная солнечная обсерватория в городе Санспот в американском штате Нью-Мексико работает с 1958 года. 6 сентября в здание перестали впускать сотрудников и гостей, а на месте происшествия начали работать агенты ФБР. Ведомство не давало никаких комментариев по поводу происходящего, руководство самой лаборатории тоже не называло причин, лишь подчеркивая, что работа будет возобновлена, «как только это станет возможным».

Через несколько дней сообщения о закрытии объекта распространились в крупных СМИ. Поскольку причин по-прежнему никто не называл, в интернете появилось множество конспирологических теорий о том, что могло произойти в обсерватории.

Так, высказывались предположения, что здание могло быть закрыто из-за обнаружения вспышки на Солнце, которая может уничтожить все живое на Земле, или из-за обнаружения антенн, которые Китай использует для слежки за американцами. Одной из наиболее популярных версий была высадка инопланетян — ее сторонники напоминали, что неподалеку от обсерватории произошел так называемый .

На самом деле дело было в детской порнографии

19 сентября были опубликованы судебные материалы, из которых следует, что это было сделано в связи с проведением расследования о хранении и распространении детской порнографии.

Как оказалось, несколько месяцев назад сотрудники ФБР зафиксировали доступ к сайтам с запрещенным контентом с одного из компьютеров обсерватории. В августе допросили ответственных за безопасность сотрудников учреждения, и те указали на ноутбук, с которого заходили на сайты с детской порнографией. Доступ к нему в это время имел только уборщик.

Агенты конфисковали компьютер, после чего уборщик, заподозривший неладное, начал жаловаться руководству службы безопасности на слабую охрану в здании. В дальнейшем его действия, отмечается в материалах суда, становились «еще более странными» — он начал утверждать, что кто-то ночью крадет его моющие принадлежности, а затем — заявлять, что в районе завелся серийный убийца, который может попасть в обсерваторию. Сотрудники начали опасаться за собственную безопасность, после чего ФБР приняло решение на некоторое время закрыть здание.

Официальные обвинения сотруднику обсерватории пока не предъявлены, в ФБР заявили, что расследование продолжается. С 17 сентября обсерватория возобновила свою работу.