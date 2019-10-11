Юрий Машков / ТАСС

Московский бизнесмен Эдуард Хачатурян, который 10 октября пронес травматический пистолет «Стражник» на рейс «Аэрофлота» Москва-Бургас и сам рассказал об этом экипажу, получил три тысячи рублей штрафа. Об этом Хачатурян сообщил «Московскому комсомольцу».

«Коммерсант» со ссылкой на управление МВД на транспорте по СКФО пишет, что пассажира оштрафовали по административной статье о нарушении требований транспортной безопасности.

Хачатурян имеет разрешение на пистолет. По словам мужчины, он хранил оружие в кармане сумки в разобранном виде — а перед отъездом забыл достать его оттуда. В аэропорту Шереметьево, где бизнесмен садился на самолет, не заметили оружие. Хотя, как подчеркнул Хачатурян, он дважды прошел досмотр.

«Причем пену для бритья заметили, заставили выбросить в мусорку. Объем баллончика был больше 100 миллилитров. Демонстративно остановили, заставили избавиться от пены. Ну ладно, выбросил. А пистолет лежал рядом в кармане сумки, не заметили!», — сказал бизнесмен «Московскому комсомольцу».

Обновлено. Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что сотрудники Шереметьево могли принять оружие за электробритву на сканере, так как пистолет «Стражник» имеет бесствольную конструкцию.

Хачатурян «к своему ужасу» нашел пистолет уже во время полета. Он решил сразу сказать об этом стюардессе, чтобы избежать неприятностей в Болгарии. «Так как я летел за границу, то осознал всю серьезность ситуации… Если я выйду в Болгарии с этим пистолетом, это будет скандал другого масштаба», — объяснил бизнесмен.

Когда стало известно, что на борту оружие, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону. Хачатуряна доставили в дежурную часть, где изъяли пистолет и составили протокол. Бизнесмен и его семья (Хачатурян летел в отпуск с женой и 11-летним ребенком) провели ночь в ростовской гостинице и решили вернуться в Москву. Обратные билеты из Болгарии им аннулировали.

Из слов Хачатуряна следует, что, по его мнению, в случившемся виноваты сотрудники аэропорта Шереметьево, пропустившие его на рейс с пистолетом. Бизнесмен заявил, что после возвращения в Москву будет «со всеми разбираться». На вопрос «Московского комсомольца», собирается ли он обращаться в суд, бизнесмен ответил: «Ну а что остается делать?».

Ранее в Шереметьево сообщили о внутренней проверке из-за инцидента. Свои проверки в аэропорту организовали также Следственный комитет и прокуратура.

Пересказала Ольга Корелина