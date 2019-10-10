В аэропорту Ростова-на-Дону совершил вынужденную посадку самолет «Аэрофлота», летевший из Москвы в болгарский Бургас.

Посадка была совершена, после того как один из пассажиров рассказал стюардессе о том, что у него при себе находится травматический пистолет: по его словам, он забыл сдать его в багаж перед полетом. Капитан принял решение сесть в Ростове до выяснения обстоятельств.

В пресс-службе управления на транспорте МВД России по СКФО сообщили, что пассажира доставили в дежурную часть, а пистолет изъяли. Все документы на оружие у мужчины были в наличии. Самолет с остальными пассажирами уже вылетел в Бургас.

Каким образом мужчина смог пронести пистолет через рамки предполетного досмотра в Шереметьего и почему оружие не обнаружили, не уточняется.