Бывший глава Российской экономической школы и главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев стал гостем шоу «вДудь».

Журналист Юрий Дудь задал ему самые распространенные вопросы об экономике, на которые обычно дают неверные ответы российские пропагандисты. Интервью было записано в Лондоне — Гуриев уехал из страны в 2013 году из-за .

Гуриев — пенсионная реформа, демедведизация, доллар / вДудь вДудь

Вот что можно узнать из интервью:

Что происходит с российской экономикой? Прямо сейчас экономика находится в стагнации. Она растет, но очень медленно.

Доллару конец? Нет. Российский Центробанк, который не состоит из тайных членов секты Алексея Навального, хранит деньги в долларах. Как только в мире происходит какая-то нестабильность, люди бегут и покупают доллары. Доллар обеспечен тем, что в Америке есть конкурентная экономика, а также независимые Центральный банк и суды.

Американский госдолг — 100% ВВП, значит им конец? Их госдолг обеспечен будущим американской экономики и уверенностью в том, что США просто так не объявят дефолт.

Что есть наша экономика без газа и нефти? У нас есть много возможностей: сельское хозяйство, туризм, высокие технологии. Есть множество стран, которые живут без нефти. Думать, что Россия не может прожить без нефти, — это расизм.

Лучший год России за последние 20 лет? 2003-й — год, когда были надежды на реформы. С точки зрения экономики, это 2007-й — тогда сохранялся рост.

Если ничего не менять, что будет с Россией через 10 лет? Ничего не менять нельзя — в России падают рейтинги власти, кончаются деньги, цены на нефть снизятся. Если бы вы меня спросили год назад, будет ли «Единая Россия» участвовать в выборах в Мосгордуму, ответ был бы: «Конечно!» А выяснилось, что нет. Уже сейчас «Единая Россия» является клеймом, а не активом. Думаю, десятилетнего запаса прочности у власти нет. Но какие именно произойдут перемены, мы не знаем.

Пересказал Александр Филимонов