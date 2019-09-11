В Петербурге члена комиссии избили прямо на избирательном участке. Сотрудница полиции молча наблюдала

В день выборов в Санкт-Петербурге члены избирательных комиссий сразу на двух участках рассказали о нападениях. В частности, Георгий Медвединский, член участковой комиссии № 1619 с правом совещательного голоса, рассказал, что на него напали на улице рядом с участком. Уже после выборов «Наблюдатели Петербурга» опубликовали видео другого нападения, совершенного уже на самом на участке 1619.

Нападение на Василия Дьяченко Наблюдатели Петербурга

На записи видно, как в 15:25 мужчина подходит к члену комиссии с правом совещательного голоса Василию Дьяченко и бьет его кулаком в живот. Несмотря на крик Дьяченко, ни другие члены комиссии, ни присутствующие избиратели сначала никак не реагируют на происходящее. К нему подходит только одна девушка, чтобы поинтересоваться, что случилось.

Дьяченко рассказал «Медузе», что нападение произошло после того, как он пожаловался председателю комиссии Ирине Яниковской на неправильное заполнение вкладных листов избирательных списков — страницы не были пронумерованы, как того требует закон. Одному из членов комиссии запретили проверить эти листы. После этого на Дьяченко начали оказывать давление несколько мужчин, которые тоже находились на участке. Удар в живот, по словам Дьяченко, ему нанес мужчина, которого Яниковская до этого представила как еще одного члена комиссии с правом совещательного голоса.

В момент нападения на участке присутствовала старший лейтенант полиции. На записи с камер наблюдения видно, что она сразу оборачивается на крик Дьяченко, но даже не встает со стула, чтобы попробовать задержать нападавшего. Через некоторое время сотрудница полиции отходит в сторону, чтобы поговорить по телефону. Затем Дьяченко сам подходит к ней и пытается узнать, почему она бездействует. По словам наблюдателя, сотрудница в итоге так и не представилась.

Разговор Дьяченко с сотрудницей полиции Наблюдатели Петербурга

Вскоре после случившегося опубликовало заметку со ссылкой на неназванный источник в МВД, где утверждалось, что Дьяченко так и не обратился в полицию. Там же приводятся слова председателя комиссии Яниковской, что драки на участке не было.

Дьяченко подтвердил «Медузе», что действительно пока не подал заявление в полицию, так как хотел получить видеозапись случившегося и пройти медосмотр. В распоряжении редакции есть его результаты: зафиксирована тупая травма живота и ушиб передней брюшной стенки. Сейчас Дьяченко консультируется, как правильно составить заявление в полицию.

Участок, на котором присутствовал Дьяченко, показал результат на губернаторских выборах, который сильно выбивается из других данных по тому же району. На участке № 1619 Александр Беглов набрал только 59,9% голосов, тогда как в среднем по району — 76,5%. На некоторых соседних участках Беглов набрал больше 80% или даже 90%.

Михаил Зеленский, Павел Мерзликин