В Петербурге два члена избиркома сообщили о нападении на них. Глава городского избиркома заявил о «вбросах» и «фейках»

Обновление: Глава избиркома Петербурга Виктор Миненко заявил, что информация о нападениях на членов УИК не соответствует действительности.« Сейчас вбрасывается фейковая информация, — цитирует Миненко „Интерфакс“. — Вся обстановка в городе по выборам находится в штатном режиме». При этом он добавил, что полиция проверяет сообщения о нападении.

В Санкт-Петербурге двое членов участковых избирательных комиссий рассказали о нападении на них, сообщает «Бумага».

Анна Шлейникова, член УИК 1614 Петроградского района, сообщила, что утром 8 сентября возле ее дома некая женщина сначала предлагала ей деньги, не называя сумму. После того, как она отказалась взять деньги, сообщила Шлейникова, другая женщина облила ее зеленкой. Член УИК уже обратилась в полицию. «Бумага» публикует фото Шлейниковой, облитой зеленкой.

В свою очередь член УИК 1619 с правом решающего голоса Георгий Медвединский рассказал, что злоумышленники напали на него на улице и нанесли несколько ударов по лицу. Медвединский собирается обратиться в полицию 9 сентября.

В Петербурге в единый день голосования, 8 сентября, выбирают губернатора и муниципальных депутатов в 111 округах.

Всего в России 8 сентября проходят более пяти тысяч выборов разного уровня.