Американка спасла незнакомого человека от суицида. Она спела ему песню Linkin Park

Кристина Сеттанни из Флориды спасла незнакомого человека от суицида — помимо прочего, с помощью песни группы Linkin Park. Об этом сообщил в фейсбуке офис шерифа округа Оранж в штате Флорида. Инцидент произошел еще 20 февраля, но полиция рассказала о нем только в конце июля.

В тот день полицейские получили сообщения о мужчине, который сидит на краю моста над автотрассой (его имя не называют по этическим соображениям). «Нам регулярно поступают такие звонки. В 95% случаев речь идет о людях, которые просто ждут эвакуатор», — сказал помощник шерифа Шон Кайер в видеоролике, который выложила полиция.

Хотя мужчину на мосту заметили многие проезжавшие мимо водители, остановилась только Кристина Сеттанни (офис шерифа сообщил о ней лишь то, что она работает в сфере здравоохранения). «Я остановилась, потому что была в такой же ситуации. Я знаю, каково это: стоять на краю и думать, что это твой единственный выход. Кто-то должен был показать, что ему не все равно», — рассказала Сеттанни.

Она села рядом с мужчиной и попыталась его успокоить. «В какой-то момент он дернулся вперед, и я придвинулась к нему, как бы говоря: „Нет, если ты прыгнешь, то и я тоже“», — рассказала Сеттанни. По ее словам, она стала напевать ему песню группы Linkin Park «One more light», в которой есть слова: «Кого волнует, если погаснет еще одна звезда? Меня». «Не знаю, попала ли я в точку, но он заплакал», — добавила Сеттанни.

One More Light (Official Video) — Linkin Park Linkin Park

Приехав на место, помощник шерифа Шон Кайер увидел Кристину Сеттанни и понял, что она пытается отговорить мужчину от самоубийства. Кайер попросил его отодвинуться от края моста. Когда тот не отреагировал, он схватил его и оттащил назад. Мужчина рассказал полицейскому, что принял неверные решения и предал свою семью. Его отправили в психиатрическую клинику.

«Я думаю о нем каждый день», — призналась Сеттанни. «Надеюсь, он воспринял [спасение] как знак и продолжает жить», — добавил Кайер.

«One More Light» — заглавный трек одноименного альбома Linkin Park, который стал последней работой группы с участием вокалиста Честера Беннингтона. В июле 2017 года он покончил с собой.

Ольга Корелина