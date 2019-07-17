В КНДР доставили два санкционных «Мерседеса» для Ким Чен Ына. В этом подозревают российского бизнесмена

Wallace Woon / EPA / Scanpix / LETA

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пользуется автомобилями Mercedes-Maybach, которые в нарушение санкций ООН мог доставить в КНДР бизнесмен из Владивостока. Об этом говорится в расследовании The New York Times и вашингтонского «Центра продвинутых оборонных исследований» ( ).

ООН запретила поставки предметов роскоши в КНДР в 2006 году по просьбе администрации президента США Джорджа Буша. В 2015-2017 годах, по данным CADS, премиум-товары в КНДР поставляли из 90 стран, а цепи поставок проходили через Россию, Китай, Японию и Южную Корею. В докладе ООН о КНДР отмечалось, что в 2017-2018 годах в Северной Корее появились автомобили Rolls-Royce, Mercedes и Lexus. Ранее Ким Чен Ын использовал автомобили премиум-класса в зарубежных поездках.

Два бронированных седана Mercedes-Maybach появились в КНДР, побывав перед этим в пяти странах. В июне 2018 года судно с автомобилями отправилось из Нидерландов, пройдя транзитом через Китай, Японию и Южную Корею. Затем, как считают участники расследования, машины доставили в российский порт Находка (90 километров от Владивостока).

В Россию автомобили перевезли в октябре на грузовом судне DN5505, связанном с российским бизнесменом Данилом Казачуком из Владивостока. 7 октября во Владивосток прилетели три грузовых самолета северокорейской авиакомпании, которые используют для перевозки автомобилей Ким Чен Ына. В CADS предполагают, что после этого автомобили на самолетах доставили в КНДР. 31 января 2019 года Mercedes-Maybach видели на улицах Пхеньяна.

Бизнесмен Данил Казачук подтвердил NYT, что ему принадлежит судно DN5505, использованное для перевозки автомобилей. При этом он отказался подтвердить, что перевозил машины в КНДР. «Это секрет моей компании. Зачем мне рассказывать каждому, где я купил автомобили и кому их продал?» — сказал Казачук.

NYT отмечает, что в феврале 2019 года суда DN5505 и Katrin, которыми владеет одна компания, задержали в Южной Корее. Их обвинили в перевозке в Северную Корею угля и нефтепродуктов.

Автоконцерн Daimler, выпускающий автомобили Mercedes-Maybach, в апреле 2019 года заявил, что не знает, как машины этой марки попали в гараж Ким Чен Ына. В Daimler подчеркнули, что не ведут дел с властями Северной Кореи 15 лет.

Пересказал Александр Бакланов