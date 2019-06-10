Преемник Назарбаева победил на выборах президента Казахстана. Полиция задержала больше 500 протестующих

Полиция задерживает сторонника оппозиции. Алма-Ата, 10 июня 2019 года Руслан Пряников / AFP / Scanpix / LETA

Победу на выборах президента Казахстана одержал действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев. По официальным данным, за него проголосовали свыше 70% избирателей, принявших участие в выборах. Второе место занял кандидат от национал-патриотического движения «Улт тагдыры» («Судьба нации») Амиржан Косанов. Он набрал 16,02% голосов. Явка составила 77,4%.

Результат Токаева значительно ниже результатов его предшественника — Нурсултана Назарбаева. Назарбаев, руководивший страной 30 лет, ушел в отставку в марте 2019 года. На выборах 2015 года он, по официальным данным, набрал 97,7% голосов, а его худший результат, зафиксированный в 1999 году, — более 80%. Немецкое издание Der Spiegel даже назвало результат Токаева катастрофой.

Результат Амиржана Косанова при этом — лучший из тех, что когда-либо получали оппозиционные кандидаты, хотя его самостоятельность неоднократно ставили под сомнение. По мнению казахстанского журналиста и правозащитника Сергея Дуванова, Косанову «дали возможность легитимизировать себя, возможно, пообещав политические дивиденды».

Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пресс-конференции по итогам выборов. 10 июня 2019 года Валерий Шарифулин / ТАСС / Scanpix / LETA

В день выборов в Казахстане прошли акции протеста, которые закончились задержанием 500 человек в столице Нур-Султане (бывшая Астана) и Алма-Ате — крупнейшем городе страны. Протестующие кричали «Бойкот» и «Токаев — не мой президент». Акции продолжились и на следующий день, причем полиция задерживала не только их участников, но и прохожих. Сам Токаев в день выборов назвал протесты «выбором людей», но позже заявил, что «эти граждане пользовались информацией извне, подталкивались к незаконным действиям, ставили под угрозу спокойствие и безопасность других граждан».

У Назарбаева, несмотря на отставку, остаются значительные полномочия. За ним сохранен титул «лидера нации» и пост главы Совета безопасности страны, он руководит правящей партией «Нур-Отан». Во время предвыборной кампании Назарбаев подчеркнул, что будет лично отбирать людей в ее списки на парламентских выборах. Второй по значимости пост в иерархии власти Казахстана — должность председателя Сената — занимает дочь Назарбаева Дарига.

Западные эксперты и казахстанские независимые политологи полагают, что изменения в политической системе, пусть и формальные, способны придать импульс новому оппозиционному движению. По их мнению, его основу составят не старые оппоненты Назарбаева, а молодые активисты: они увидели, что изменения в принципе возможны, но к выборам 2019 года просто не успели сформировать никакой другой повестки, кроме исключительно негативной и протестной.

Дмитрий Карцев