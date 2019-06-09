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В Казахстане задержали 100 участников протестной акции в день выборов президента. Фотография

Источник: Meduza
В Казахстане проходят внеочередные выборы президента, которые назначили после того, как Нурсултан Назарбаев, занимавший пост главы государства около 30 лет, в марте 2019 года ушел в отставку. Его сменил председатель Сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В Алма-Ате около 300 человек вышли на протестную акцию: они призывали к бойкоту выборов, считая их результат предрешенным. Полиция <a href="https://holanews.kz/view/news/38657" target="_blank">задержала</a> более 100 участников акции.
В Казахстане проходят внеочередные выборы президента, которые назначили после того, как Нурсултан Назарбаев, занимавший пост главы государства около 30 лет, в марте 2019 года ушел в отставку. Его сменил председатель Сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В Алма-Ате около 300 человек вышли на протестную акцию: они призывали к бойкоту выборов, считая их результат предрешенным. Полиция задержала более 100 участников акции.
AP / Scanpix / LETA