Токаев побеждает на досрочных выборах президента Казахстана

Действующий глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев одерживает победу на досрочных президентских выборах, прошедших в стране 9 июня. По предварительным данным Центризбиркома, за него проголосовали 70,76% избирателей (более 6,5 миллиона человек).

Явка на выборах составила 77,4%.

Ближайший конкурент Токаева — кандидат от национал-патриотического движения «Улт тагдыры» («Судьба нации») Амиржан Косанов — набрал 16,02% голосов.

Внеочередные выборы президента Казахстана были назначены после того, как Нурсултан Назарбаев, занимавший пост главы государства около 30 лет, в марте 2019 года ушел в отставку. Своим преемником он назначил Токаева. На выборы Токаева выдвинула партия власти «Нур Отан», лидером которой является Назарбаев.

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