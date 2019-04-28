В Калифорнии студент открыл стрельбу в синагоге. Перед нападением он опубликовал антисемитский манифест

John Gastaldo / Reuters / Scanpix / LETA

Один человек погиб и трое получили ранения в результате нападения на синагогу в городе Пауэй, штат Калифорния, сообщает Associated Press. Преступник ворвался в здание, где прихожане праздновали окончание еврейского праздника Песах, и открыл стрельбу из штурмовой винтовки. После нескольких выстрелов он скрылся с места преступления на автомобиле. Охранник синагоги выстрелил в убегающего, но попал только по его машине. По некоторым данным, оружие преступника было неисправным, что позволило избежать больших жертв.

По словам шефа полиции Сан-Диего, вскоре после этого злоумышленник сам позвонил в службу спасения 911 и сообщил о стрельбе в синагоге. Его машину догнал полицейский, и подозреваемый сдался, не оказав сопротивления. При стрельбе погибла 60-летняя Лори Кае. Среди пострадавших — местный раввин Исроэль Гольдштейн и восьмилетняя девочка.

Подозреваемый в нападении идентифицирован как 19-летний Джон Эрнест. Он числится студентом в филиале университета штата Калифорния в городе Сан-Маркос. Ранее он не имел судимостей и проблем с законом. Местные власти заявляют, что преступление было совершено на почве ненависти.

Как сообщает NBC News, за несколько часов до нападения человек с именем Джон Эрнест опубликовал в фейсбуке ссылку на свое «открытое письмо», содержащее множество антисемитских высказываний. Также он пообещал, что «скоро начнется прямая трансляция». В действительности этого не произошло. Администрация Facebook уже удалила этот аккаунт.

В своем «манифесте» Эрнест восхвалял преступников, совершивших нападения на мечети в Новой Зеландии и синагогу в Питтсбурге (Брендон Таррант и Роберт Бауэрс тоже публиковали в сети «манифесты» перед преступлениями). Также он заявил о своей причастности к поджогу мечети в городе Эскондидо, расположенному, как и Пауэй, неподалеку от Сан-Диего. Эрнест отметил, что не является сторонником президента США Дональда Трампа за его поддержку Израиля.