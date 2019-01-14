В Ростовской области в результате взрыва частично обрушился подъезд жилого дома. Главное

В девятиэтажном доме в городе Ростовской области произошел взрыв. Около шести утра 14 января в квартире № 71 на девятом этаже дома на улице Хабарова взорвался бытовой газ, сообщили в МЧС. В результате случившегося частично обрушился подъезд, повреждения получили четыре квартиры — две на восьмом и две на девятом этажах. В МЧС заявили, что существует угроза дальнейшего обрушения дома. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, незадолго до взрыва одна из жительниц дома почувствовала утечку газа. В декабре 2018 года в доме уже жаловались на утечку газа. После взрыва в Шахтах ввели локальный режим чрезвычайной ситуации, распространяющийся только на пострадавшее здание. МЧС открыло «горячую линию»: +7 (863) 239-99-99.

Взрыв Хабарова16 г Шахты Лиховид Сергей

Взрыв г Шахты ул Хабарова 16 Лиховид Сергей

При взрыве в Шахтах погибла женщина, объявили в МЧС. Первоначально сообщалось, что погибла девочка, но эти сведения не подтвердились. Всего были спасены семеро человек, из них двоих — мужчину и девочку — госпитализировали, их жизни ничего не угрожает, заявил Василий Голубев. Состояние раненых оценивается как средней тяжести, сообщили в Минздраве. По данным МЧС, в пострадавших квартирах находились 12 человек (еще одна 14-летняя девочка не находилась в момент взрыва в квартире). Судьба четырех жильцов неизвестна. Всего из пострадавшего здания эвакуировали 140 человек, для них в школе № 23 развернули пункт временного размещения.

Основной версией случившегося называют взрыв газа. В штабе по ликвидации последствий аварии заявили, что «признаков теракта не просматривается». О взрыве бытового газа, как о причине частичного обрушения подъезда, также говорят в Следственном комитете России. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам.

Семье погибшей женщины выплатят компенсацию в один миллион рублей. Все пострадавшие также получат финансовую помощь из регионального и местного бюджета, заявил губернатор Василий Голубев, не уточняя сумму компенсации. Оказать всестороннюю помощь пострадавшим поручили президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

В ночь на 31 декабря произошел взрыв в жилом доме в Магнитогорске. Погибли 39 человек. По официальной версии, из-за взрыва бытового газа обрушился один подъезд дома.

Александр Бакланов