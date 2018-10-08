В Болгарии изнасиловали и убили телеведущую Викторию Маринову. Это третье за год убийство журналиста в ЕС

В болгарском городе Русе убили 30-летнюю тележурналистку Викторию Маринову. Она умерла от травм головы и удушения; перед смертью ее изнасиловали, сообщила болгарская телекомпания Nova TV со ссылкой на заместителя начальника полиции Русе Илиана Энчева.

Тело Мариновой 6 октября обнаружил прохожий в городском парке вблизи Дуная — полиция установила, что женщина совершала там пробежку. После нападения на Маринову пропали некоторые ее вещи: очки, мобильный телефон, ряд предметов одежды (каких именно, полиция не уточняет) и ключи от машины. При этом сам автомобиль, который был припаркован неподалеку от места убийства, не угнали.

Министр внутренних дел Болгарии Младен Маринов заявил, что на месте преступления собраны образцы ДНК. Полиция начала опрашивать родственников и коллег погибшей журналистки, а также пациентов психиатрической лечебницы, расположенной рядом с местом, где нашли тело женщины. Прокурор Русе Георги Георгиев заявил о проверке всех версий убийства Мариновой — в том числе связанных с ее профессиональной деятельностью.

Маринова была административным директором и ведущей частного канала TVN в Русе. Незадолго до смерти она запустила ток-шоу «Детектор»; 30 сентября в эфир вышел его, по всей видимости, единственный выпуск. Гостями Мариновой стали сотрудник болгарского издания Bivol.bg Димитар Стоянов и член румынского журналистского объединения RISE Project Аттила Биро. Они расследовали хищения при реализации инфраструктурных проектов, финансируемых Евросоюзом. «TVN был одним из немногих болгарских СМИ, которые рассказывали про наши расследования», — заявил Politico редактор Bivol.bg Атанас Чобанов.

Владелец Bivol.bg Асен Йорданов в свою очередь рассказал AFP, что его издание получило информацию об опасности, грозящей журналистам из-за расследования, о котором шла речь в эфире Мариновой. «Смерть Виктории, жестокость ее убийства, — это казнь. Это должно было стать чем-то вроде предупреждения», — считает Йорданов. Один из журналистов TVN заявил агентству, что сотрудники канала опасаются за свою безопасность после убийства Мариновой, хотя перед смертью она не сообщала об угрозах.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что «глубоко шокирован» убийством Мариновой. «Я буду внимательно следить за расследованием, которое открыли власти [Болгарии]. Призываю их быстро найти и привлечь к ответственности виновных, а также четко определить, связано ли это нападение с работой журналистки», — говорится в заявлении Дезира, опубликованном на сайте ОБСЕ.

Гибель Виктории Мариновой стала третьим громким убийством журналистов в Евросоюзе за последний год. В октябре 2017 года на Мальте в результате взрыва погибла Дафна Каруана Галиция. Перед смертью она расследовала программу выдачи мальтийского гражданства в обмен на инвестиции. В феврале 2018 года в Словакии были убиты журналист-расследователь Ян Куцяк и его невеста. Полиция назвала заказчицей убийства предпринимательницу Алену Жужову — как сообщалось, она связана с итальянской мафией, деятельность которой Куцяк расследовал перед смертью.