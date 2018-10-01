Полиция Словакии поймала убийц журналиста Яна Куцяка. Из-за его гибели ушел в отставку премьер-министр

Правоохранительные органы Словакии в конце сентября провели несколько рейдов, в ходе которых были задержаны подозреваемые в . Всего сообщалось о восьми задержанных, в воскресенье 30 сентября суд отправил под арест четверых из них.

Официально фамилии арестованных не называли — полиция указала только их инициалы, однако словацкая пресса выяснила личности предполагаемых преступников. Заказчицей убийства, по версии полиции, является 44-летняя предприниматель Алена Жукова, а киллером — 40-летний бывший офицер полиции Томаш Сабо. Еще двое арестованных — родственник Сабо Мирослав Марчек и Золтан Андруско.

Алена Жукова после задержания Vladimir Simicek / AFP / Scanpix / LETA

Зачем Жуковой могло потребоваться убивать журналиста, полиция пока не сообщает. СМИ писали, что она была связана с несколькими фирмами, действующими в Словакии в качестве прикрытия для отмывания денег калабрийской группировки «Ндрангета» — перед смертью Куцяк занимался расследованием ее деятельности.

Как сообщили представители прокуратуры 1 октября, за убийство киллер получил 70 тысяч евро: из них 50 тысяч были выплачены наличными, а еще 20 тысяч были зачтены в качестве оплаты долга киллера. В прокуратуре назвали «очень вероятным» тот факт, что деньги убийце платила именно Жукова, однако подчеркнули, что «их происхождение — это вопрос».

Заказ на убийство, выяснило следствие, касался только одного человека — самого Куцяка. Его невеста, убитая вместе с ним, просто «оказалась не в том месте не в то время». Генеральный прокурор Словакии назвал собранные по делу доказательства «очень сильными».