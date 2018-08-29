Осенью 2017 года Луи Си Кея, одного из самых известных стендап-комиков США, пять женщин обвинили в неподобающем сексуальном поведении — по их словам, актер мастурбировал в их присутствии против их воли. Через некоторое время комик признал, что эти обвинения — правда, и выразил сожаление по поводу своего поведения.

Последствия для карьеры Си Кея оказались крайне серьезными: от сотрудничества с ним отказались HBO и Netflix, его готовившийся к выходу фильм сняли с проката в кинотеатрах, а Disney переозвучила старые серии анимационного сериала «Гравити Фолз», где звучит его голос. Сам комик год не появлялся на публике.

26 августа Си Кей выступил в клубе Comedy Cellar в Нью-Йорке. О его участии в стендап-мероприятии заранее не объявлялось, и когда он неожиданно вышел на сцену, публика встретила его овацией. Выступление комика длилось около 15 минут, за это время он ни разу не упомянул скандал с домогательствами.

Возвращение Си Кея подверглось резкой критике в социальных сетях со стороны активистов движения #MeToo: большая часть из них выражали уверенность, что прошло слишком мало времени для того, чтобы Си Кей мог как ни в чем не бывало продолжить карьеру. Неприятие его возвращения было настолько сильным, что, например, актер и комик Майкл Йен Блэк, который сразу после выступления Си Кея написал в твиттере, что «рад видеть, как он пытается возобновить карьеру», уже через несколько часов был вынужден опубликовать на своем официальном сайте заявление о том, что его слова не являются поддержкой стендапера.

Среди противников возвращения Си Кея, однако, почти не оказалось звезд первой величины — это может говорить о постепенном снижении общественного интереса к проблеме сексуальных домогательств. Но резкая негативная реакция в соцсетях, как отмечает Deadline, показывает, что общество все еще не готово ответить на важный этический вопрос: как и когда раскаявшиеся фигуранты скандалов с сексуальными домогательствами могут получить второй шанс для своей карьеры.