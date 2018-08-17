16-летний австралиец скачал 90 гигабайт с серверов Apple. В компании говорят, что данные пользователей не были в опасности🤔

16-летний школьник из Мельбурна предстал перед судом за взлом серверов компании Apple, сообщило 16 августа австралийское издание The Age. Согласно обвинению, юноша в течение года неоднократно подключался к серверам, скачал оттуда 90 гигабайт информации и имел доступ к аккаунтам пользователей Apple.

В Apple утверждают, что «во время этого инцидента личные данные пользователей никогда не были под угрозой», сообщает Reuters.

Расследование в отношении школьника началось после того, как в Apple заметили неавторизованный доступ к серверам и пресекли его. Компания обратились в ФБР, которое в дальнейшем передало дело австралийской федеральной полиции. По словам прокуроров, в ходе обысков дома у юноши были изъяты два макбука, мобильный телефон и жесткий диск.

На одном из носителей следователи нашли папку под названием «hacky hack hack», где хранились, в частности, инструкции и другие полезные для совершения кибератак материалы. На компьютерах были найдены программы, использованные во взломе, а серийные номера устройств совпали с номерами компьютеров, задействованных при взломе, заявили в прокуратуре. О своих успехах обвиняемый также рассказывал в мессенджере WhatsApp.

По словам адвоката, обвиняемым двигала любовь к Apple. Сам юноша заявил в суде, что мечтает работать в компании. Он признал свою вину, приговор будет вынесен в сентябре.

The Verge отмечает, что из опубликованных данных неясно, насколько глубоким было проникновение подростка в серверы компании Apple — издание предполагает, что речь, как и в случае с прошлыми кибератаками на Apple, о доступе к аккаунтам в iCloud. Адвокат отказался рассказывать детали дела, чтобы не ставить под угрозу своего клиента, который якобы стал «очень известен в международном хакерском сообществе». Представитель обвинения заявил, что Apple «чувствительна по поводу огласки дела».