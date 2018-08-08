Apple направила в комитет по энергетике и торговле Палаты представителей США письмо, в котором заявила, что айфоны не записывают речь пользователей без их согласия. Сторонним приложениям это делать также запрещено, утверждает компания.

Среди пользователей интернета популярна конспирологическая теория о том, что социальные сети и приложения тайно подслушивают владельцев телефонов. Если обсудить вслух определенную тему, эта информация якобы появится в контекстной рекламе. Конгрессмены просили Apple прокомментировать эти подозрения.

В письме Apple сказано, что айфоны не записывают голоса пользователей, когда те обращаются к голосовому помощнику Siri, а полученные голосовые команды никуда не передают. Представители компании подчеркнули, что для использования Siri нужно включить доступ к микрофону.

«Покупатель — это не наш продукт. Наша бизнес-модель не зависит от сбора большого количества персональной информации», — заявила компания.

Apple также сообщила, что ее правила не позволяют сторонним приложениям подслушивать пользователей, но компания не может полностью отвечать за действия других разработчиков. «Apple не может контролировать и отслеживать, что разработчики делают с собранными данными клиентов, или предотвращать последующую передачу этих данных, и у нас нет возможности обеспечить соблюдение разработчиками их собственной политики конфиденциальности или местного законодательства», — говорится в письме.

Аналогичный запрос о слежке за пользователями конгрессмены направили в компанию Alphabet, которая владеет Google. Получен ли ответ от ее представителей, неизвестно.

В апреле 2018 года перед Конгрессом США выступил основатель Facebook Марк Цукерберг, которого, в частности, спросили, прослушивает ли соцсеть своих пользователей. Цукерберг назвал совпадением то, что пользователи видят рекламу товаров, о которых они говорили ранее, и заверил, что соцсеть не записывает разговоры.

Журналисты The New Statesman в марте 2018 года провели эксперимент, в ходе которого разговаривали на неожиданные темы, сидя рядом с телефонами. Они не нашли значимой связи между содержанием этих бесед и рекламой в Facebook. Похожее исследование в течение года проводили ученые из Северо-Восточного университета в США. Они не смогли подтвердить, что приложения тайно используют микрофоны: ни одна из более 17 тысяч программ не отсылала аудиофайлы на сторонние домены.