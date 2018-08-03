2 августа капитализация Apple превысила триллион долларов. Это прежде не удавалось ни одной американской компании. Вечером в четверг глава компании Тим Кук разослал электронное письмо сотрудникам Apple, в котором поздравил их с историческим достижением. Копию письма опубликовал BuzzFeed. «Медуза» приводит его полный перевод.

Команда!

Сегодня Apple достигла значимой вехи. К моменту закрытия торгов наши акции стоили 207,39 доллара, и фондовый рынок теперь оценивает Apple более чем в один триллион долларов. И хотя у нас есть все основания гордиться этим достижением, это не главная мера нашего успеха. Финансовая отдача — это всего лишь результат инноваций Apple; того, что мы ставим наши продукты и пользователей на первое место и всегда остаемся верны своим ценностям.

Это вы, наша команда, которая сделала Apple великой, и наш успех достигнут благодаря вашему напряженному труду, вашей самоотверженности и страсти. Я глубоко впечатлен тем, что вы делаете, и для меня на всю жизнь останется большой честью работать рядом с вами. Я хочу поблагодарить вас от всего сердца за работу вечерами и незапланированные командировки, за все те случаи, когда вы отказывались довольствоваться чем-то меньшим, чем непревзойденный результат нашей совместной работы.

Давайте воспользуемся моментом, чтобы поблагодарить наших клиентов, наших поставщиков, наших партнеров по бизнесу, сообщество , наших сотрудников и всех, кто приходил в эту замечательную компанию до нас.

основал Apple с верой в то, что сила человеческого творчества способна решать даже самые большие проблемы — и что безумцы, которые верят, что они могут изменить мир, однажды сделают это. В сегодняшнем мире наша миссия важнее, чем когда бы то ни было. Наши продукты не только дарят моменты удивления и радости, они придают людям по всему миру силу, чтобы делать полнее свою жизнь и жизнь других.

Подобно Стиву, в такие моменты мы все должны верить в светлое будущее Apple и в прекрасную работу, которую сделаем вместе.

Тим