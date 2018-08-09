В США арестовали сына имама. Он создал тренировочный лагерь для детей, где готовил их к убийствам в школах

Суд в округе Таос в штате Нью-Мексико арестовал 39-летнего Сираджа ибн Ваххаджа после того, как в пустыне на границе с Колорадо нашли 11 детей в возрасте от одного года до 15 лет, страдающих от недоедания. В судебных документах сказано, что арестованный мужчина учил некоторых детей пользоваться штурмовыми винтовками для будущих расстрелов в школах. Подготовка проходила на окраине небольшого города Амалия. Дети, содержавшиеся в лагере, по словам полицейских, выглядели как беженцы из стран третьего мира — они ходили без обуви, а вместо одежды носили «грязные тряпки».

Полиция провела спецоперацию после того, как получила анонимное сообщение: «Мы голодаем, нам нужна еда и вода». 3 августа на базе задержали пять человек — двух мужчин и трех женщин; их обвинили в жестоком обращении с детьми. У Сираджа ибн Ваххаджа нашли винтовку AR-15 и четыре пистолета, но задержание обошлось без происшествий.

Тренировочную базу удалось обнаружить во время другого расследования. Все началось с того, что в Джорджии пропал трехлетний сын Сираджа ибн Ваххаджа (по другой информации, ребенку было четыре года). Мальчик с инвалидностью страдал от судорог, не мог ходить и нуждался в постоянном внимании. В декабре 2017 года Ваххадж заявил его матери, что собирается провести над мальчиком обряд экзорцизма, поскольку считает, что тот одержим дьяволом. После этого мужчина сказал, что поедет с сыном в парк, и не вернулся. В лагере в Нью-Мексико 6 августа нашли останки ребенка, который, как показала медицинская экспертиза, и оказался пропавшим мальчиком.

Отец Сираджа ибн Ваххаджа, который носит такое же имя, как и его сын, считается видным мусульманским деятелем в Бруклине в Нью-Йорке. Его считают «одним из самых почитаемых мусульманских лидеров» в США. В 1991 году он стал первым мусульманином, который прочел молитву перед началом заседания Палаты представителей США.

Сирадж ибн Ваххадж-старший входил в список предполагаемых соучастников теракта в Нью-Йорке в 1993 году, когда в подземном гараже одной из башен Всемирного торгового центра взорвался грузовик со взрывчаткой. Тогда погибли шесть человек, еще около тысячи получили ранения. Сирадж ибн Ваххадж проходил по делу о теракте в качестве свидетеля.