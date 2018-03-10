Кто из космонавтов врет? Пять задач по математике из контрольной «Что требовалось доказать»

24 марта «Яндекс» в четвертый раз проведет интернет-контрольную по математике «Что и требовалось доказать». «Медуза» предлагает читателям оценить свои силы и попробовать решить несколько задач, чтобы понять, стоит ли тратить силы на контрольную.

👧 Лена и пазл

Четырехлетняя Лена собирает небольшой квадратный пазл. Она начала с рамки, а когда справилась с ней, осталось только 9 деталей. Сколько всего деталей в пазле?





📽️ Петя в кино

В день открытия фестиваля короткометражного кино показывали четыре фильма. Петя посмотрел два — английский и французский — и потратил на это 40 минут. Лена провела за просмотром 12 минут — этого хватило не только на французскую картину, но и на немецкую. Артему так понравилась российская лента, что он посмотрел ее дважды, а еще сходил на английскую и на немецкую. Это отняло 50 минут. Сколько времени ушло у Вовы, который попал на английский и на российский фильмы?

🚀 Виктор в космосе

В команде космического корабля один человек и два очень похожих на него робота. Каждый из них без разрешения Земли отправился на одну из трех планет — Квалиар, Квалиор и Квалиур. Когда они вернулись, диспетчер начал спрашивать, где они были.

Виктор сказал, что на Квалиар летал Александр.

Александр сказал, что на Квалиар летал Виктор.

Филипп сказал, что не летал на Квалиор.

Кто из них был на Квалиуре, если роботы не умеют врать и на каждой планете кто-нибудь побывал?

💬 Сергей и чат

Компания друзей общается в чате. Если бы половину сообщений Сергея на самом деле написал Николай, все участники чата отправили бы равное количество сообщений. А если сложить сообщения Сергея с Ольгиными, то получится ровно столько, сколько написали все остальные участники чата, кроме этой троицы. Сколько участников в чате?

🔪 Таня и осетинский пирог

Дружелюбная Таня принесла на работу осетинский пирог и разделила его на куски, сделав три прямых разреза от края до края. Какое максимальное число кусков могло получиться у Тани, если в процессе резки она их не перекладывала?