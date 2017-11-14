Кандидата в сенаторы США Роя Мура обвинили в преступлениях сексуального характера. Дело обернулось бойкотом производителя кофеварок

Кандидата в сенаторы США от Алабамы Роя Мура обвинили в преступлениях сексуального характера, якобы совершенных им в конце 1970-х годов. Одна из женщин рассказала, что у нее была сексуальная связь с Муром в 14-летнем возрасте. Другая обвинила его в попытке изнасилования, когда ей было 16. Еще три женщины заявили, что Мур добивался встреч с ними, когда им было по 17-18 лет, а ему — больше тридцати. В интервью ведущему Fox News Шону Ханнити кандидат в сенаторы сказал, что не помнит своих свиданий с девочками-подростками. Ведущий встал на сторону Мура, из-за чего рекламу из его шоу сняли сразу нескольких компаний, в том числе производитель кофеварок Keurig. В ответ поклонники Ханнити стали крушить продукцию Keurig.

Кто такой Рой Мур?

Это 70-летний член Республиканской партии, кандидат в сенаторы от Алабамы и бывший член Верховного суда штата. Он известен тем, что дважды избирался на этот пост и дважды был отстранен от должности. Впервые это произошло в 2003 году, когда Мур, несмотря на решение федерального суда, отказался убрать из здания суда штата памятник десяти заповедям, который сам же установил.

В 2012 году Мур снова был избран в Верховный суд, а еще через четыре года — снова отстранен. На этот раз за приказ чиновникам Алабамы не выдавать свидетельства о браке однополым парам — несмотря на то, что Верховный суд США разрешил однополые союзы во всех штатах.

В 2017 году бывший судья объявил об участии в выборах в Сенат США от Алабамы. Он обошел на праймериз действующего сенатора-республиканца Лютера Стрейнджа, которого поддерживал Дональд Трамп. После внутрипартийных выборов единственным соперником Мура остался кандидат от Демократической партии Даг Джонс. Выборы в Сенат назначены на 12 декабря.

В США у Мура репутация ультраконсерватора, некоторые СМИ даже называют его взгляды экстремистскими. Поводом для этого служат публичные высказывания Мура, заявлявшего, например, что мусульмане не должны работать в Конгрессе, а быть геем «отвратительно».

В чем обвинили Мура?

53-летняя жительница штата Алабама Ли Корфман рассказала The Washington Post, что в 1979 году у нее с Роем Муром была сексуальная связь. В то время ей было 14 лет, Муру — 32. Он был помощником прокурора округа Этова в Алабаме.

По словам Корфман, она дважды встречалась с Муром у него дома. На первой встрече он поцеловал ее, во время второй разделся сам и раздел ее до нижнего белья, после чего начал прикасаться к ее телу. Корфман рассказала, что думала только о том, как бы это поскорее закончилось. По ее просьбе Мур затем отвез ее домой.

The Washington Post нашла еще трех женщин, заявивших, что Мур добивался их в 1979–1981 годах, когда им было по 16-18 лет. С двумя из них он встречался несколько месяцев. Отношения, по словам, женщин, не зашли дальше поцелуев.

Ни одна из четырех женщин, упомянутых в статье The Washington Post, не обвиняла Мура в принуждении к сексу. Однако 13 ноября, через четыре дня после выхода публикации, 56-летняя Беверли Нельсон из Алабамы публично заявила, что Мур пытался ее изнасиловать в 1977 году, когда ей было 16 лет. По словам Нельсон, Мур предложил подвезти ее домой и попытался раздеть в машине. Когда девушка стала отбиваться, он отступил, сказав, что она «еще ребенок». Мур добавил, что ей никто не поверит, если она расскажет о случившемся.

После публикации The Washington Post Рой Мур отверг выдвинутые обвинения, назвав их «отчаянной» политической атакой со стороны Демократической партии. Слова Беверли Нельсон кандидат в сенаторы еще не прокомментировал.

Чем грозят обвинения?

Правоохранительные органы США пока не объявляли о начале расследования против Мура, но на выдвинутые обвинения уже отреагировали его однопартийцы. Около 10 сенаторов-республиканцев призвали его выйти из предвыборной гонки. Пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс заявила, что президент уверен: «Если обвинения правдивы, судья Мур поступит правильно и отойдет в сторону».

Проблема в том, что Мур не может сняться с выборов. По законам штата Алабама, его имя уже нельзя исключить из бюллетеней для голосования, даже если он сам или Республиканская партия выступят с такой инициативой. Но если Мур объявит о снятии своей кандидатуры, а затем выиграет выборы, результаты голосования будут аннулированы.

На репутацию судьи в родном штате выдвинутые против него обвинения радикально не повлияли. 38 процентов участников опроса заявили, что теперь с меньшей долей вероятности проголосуют за Мура, еще 33 процента — что не изменили свое мнение, оставшиеся 29 процентов — что обвинения в адрес Мура лишь повысили его шансы получить их голос.

Причем тут кофеварки?

11 ноября Рой Мур дал интервью ведущему канала Fox News Шону Ханнити. Кандидат в сенаторы заявил, что обвинения в преступлениях против девушек его оскорбляют, потому что у него самого есть дочь и пять внучек. Мур сказал, что «встречался со многими молодыми девушками», но не припоминает среди них подростков. «Я не помню ни одного свидания с девушкой без разрешения ее матери», — добавил он.

Шон Ханнити выступил в защиту Мура, в частности, заявив, что он «заслуживает соблюдения презумпции невиновности». Позиция ведущего стала причиной того, что производитель кофеварок Keurig, а затем и другие компании (всего их было пять-шесть) сняли свою рекламу из шоу Ханнити.

Решение производителя кофемашин вызвало ярость у фанатов ведущего. Они объявили бойкот Keurig. Флешмоб получился таким массовым, что хэштег #BoycottKeurig вышел в тренды твиттера. Самые возмущенные сторонники Ханнити уничтожали кофеварки физически: крушили их молотком или бросали с большой высоты. Ведущий прокомментировал это так: «Польщен, теряю дар речи, надрываюсь от смеха».