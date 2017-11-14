Из кафе в петербургском кинотеатре выгнали подростка с инвалидностью. Он «не понравился» сотрудникам заведения

Жительница Санкт-Петербурга Лариса Баданина 12 ноября рассказала во «ВКонтакте», что сотрудники кафе в кинотеатре «Мираж синема» выгнали оттуда ее сына, передвигающегося на коляске, потому что он им «просто не понравился». В кинотеатре обвинили женщину в искажении фактов и заявили, что молодого человека и его друзей попросили покинуть заведение, потому что они не собирались ничего заказывать. На сообщение Баданиной обратили внимание пользователи соцсети, а затем — уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, прокуратура и Роспотребнадзор. После этого кинотеатр удалил свое заявление, а его представители, категорически не желающие общаться со СМИ, связались с Баданиной и сказали, что хотят хотят извиниться перед ее сыном.

В Санкт-Петербурге из кафе в кинотеатре выгнали молодого человека в инвалидной коляске. Он и его друзья «не понравились» сотрудникам заведения

Вечером 12 ноября жительница Санкт-Петербурга Лариса Баданина рассказала на своей странице «ВКонтакте», как сотрудники кинотеатра «Мираж синема», расположенного в торговом центре «Атлантик сити», выгнали ее 15-летнего сына Артема, передвигающегося на коляске (у молодого человека заболевание опорно-двигательного аппарата) из кафе, находящегося на территории кинотеатра. Артем был там вместе с друзьями.

«Сотрудник заведения выгнал детей из кафе и объяснил им, что, если „хозяину заведения“ не понравится чье-то лицо, они вправе отказать в обслуживании», — написала Баданина. К посту она прикрепила аудиозапись, которую ее сын сделал во время конфликта. С молодыми людьми разговаривают два сотрудника кинотеатра (мужчина и женщина); они говорят, что кафе — это «частное заведение», а «за равными правами» молодые люди могут обратиться к основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному. Также подросткам сообщили, что они не прошли фейс-контроль.

Кинотеатр попытался извиниться, но сделал только хуже

13 ноября на ситуацию отреагировал кинотеатр «Мираж синема». На сайте и в соцсетях его представители опубликовали «официальное заявление» (сейчас удалено, но доступно в кэше), в котором обвинили Баданину в искажении фактов. В частности, там говорилось, что после того, как молодые люди сели за столик в кафе, к ним подошел администратор зала и сообщил, что «зона кафе предназначена для обслуживания посетителей», а значит просто так там сидеть нельзя. Через 15 минут администратор спросил у подростков, будут ли они делать заказ, получил отрицательный ответ и «попросил покинуть территорию кафе, так как она не является зоной ожидания». Затем к разговору подключился администратор кафе.

«Подросткам не было отказано в обслуживании, а было отказано в возможности нахождения на территории, предназначенной для обслуживания посетителей кафе, которая не является зоной ожидания», — говорится в заявлении кинотеатра. Значение термина «зона ожидания» авторы заявления не раскрывают.

В конце заявления представители кинотеатра извинились «за некорректное поведение сотрудников, которые в неподобающей форме информировали подростков о правилах обслуживания в кафе».

Днем 14 ноября Лариса Баданина написала на своей странице «ВКонтакте», что «история получила продолжение»: «Вместо извинений кинотеатр открыл травлю ребенка на своей странице. Ему пишут с оскорблениями непонятные люди. Люди, ау, вы куда катитесь?»

«Они же могли закрыть комментарии под своим объяснением [ситуации], а они удаляли коменты в поддержку [Артема], оставляя чернуху», — пояснила Баданина «Медузе» свои слова о травле.

«Дискриминацией подростка» возмутилась уполномоченная по правам человека. Кинотеатр проверят прокуратура и Роспотребнадзор

К вечеру 14 ноября сообщение Баданиной собрало больше 600 репостов; один из них сделал оппозиционер Навальный — снабдив его фразой в адрес сотрудников кинотеатра: «Вот откуда только такие люди берутся. И можно ли назвать их людьми?». О конфликте Баданиных с кинотеатром стали писать СМИ. Вечером 13 ноября уполномоченный по правам ребенка в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что «возмущена дискриминацией лиц с ограниченными возможностями». «Уполномоченный по правам человека обратится в прокуратуру Санкт-Петербурга с требованием проверить обстоятельства случившегося и отдельно проверить ход реализации программы „Доступная среда“ (государственная программа помощи и адаптации окружающей среды для людей с инвалидностью — прим. „Медузы“) в городе. Уполномоченный берет под свой контроль ход проверок», — сообщила пресс-служба Москальковой.\14 ноября на инцидент обратила внимание петербургская прокуратура. «Прокуроры выясняют все обстоятельства происшедшего, и по результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования», — сообщила агентству «Росбалт» официальный представитель надзорного ведомства Юлиана Алексеева. Свою проверку кинотеатра проведет и Роспотребнадзор.

Кинотеатр удалил с сайта свое заявление. Его представители готовы извиниться перед молодым человеком

14 ноября представители «Мираж синема» удалили свое «официальное заявление» с сайта и из соцсетей. Администраторы сообщества кинотеатра «ВКонтакте» удаляют все комментарии, связанные с конфликтом, описанным Баданиной.

Баданина сообщила «Медузе», что в кинотеатре изменили позицию и «сегодня [14 ноября] приносят искренние извинения». «Действительно сотрудники вели себя непрофессионально. Они отстранены», — написала во «ВКонтакте» Баданина корреспонденту «Медузы». Об отстранении сотрудников, разговаривавших с молодыми людьми, в тот же день сообщило петербургское издание 78.ru. «Менеджер зала, который выгнал подростков, работает у нас около месяца и этих подростков уже встречает не первый раз. Именно этот сотрудник отвечает за конфликтные ситуации в зале, вместе с ним в конфликте участвовала кассир-администратор бистро, которая не должна вообще уходить со своего места. <…> Мы получили объяснительные от сотрудников, они на время разбирательства отстранены от работы», — сообщили изданию в кинотеатре.

По словам Баданиной, с ней связался представитель кинотеатра. «Они хотят принести изменения Артему лично», — сообщила женщина.

На письменный запрос «Медузы» пресс-служба кинотеатра «Мираж синема» не ответила. Сотрудники колл-центра отказались связывать корреспондента с пресс-службой, пояснив, что за это их «могут уволить».