«Apple не так чиста, как хочет казаться» Главред Süddeutsche Zeitung написал письмо Тиму Куку о том, как Apple уходит от налогов

В последние несколько дней издания по всему миру публикуют материалы на основе «Архива райских островов» — утечки об офшорах, полученной журналистами немецкой газеты . Как выяснилось из документов, когда Ирландия прикрыла возможность ухода от налогов, Apple перенесла свои активы на офшорный остров Джерси . По этому поводу главный редактор немецкого издания Вольфганг Крах написал письмо Тиму Куку , в котором обвинил руководителя самой дорогой компании в мире в лицемерии. «Медуза» пересказывает это письмо.

«Вы не знаете меня, но я вас знаю. Не лично, но по презентациям новых айфонов и выступлений на телевидении», — начинает Вольфганг Крах свое письмо, обращенное к руководителю Apple Тиму Куку. Крах отдает должное продуктам компании, которыми и сам пользуется каждый день: «Айфон не только изменил мир, но и сделал это быстрее, чем любая другая разработка».

Затем главный редактор немецкого издания переходит к налогам. Apple давно обвиняют в уходе от налогов, но сама компания и Тим Кук лично это опровергают. В 2013 году глава Apple в Сенате США говорил, что Apple не зависит от «налоговых уловок» и не хранит деньги «на каком-нибудь карибском острове».

Утечка «Архива райских островов» показала, что компания не так чиста, как Кук пытается показать. По словам Вольфганга Краха, на вопросы, заданные по итогам расследования, Apple либо не ответила, либо ограничилась отписками.

В Apple работают тысячи превосходных, высококвалифицированных инженеров, технических специалистов, юристов, менеджеров и пиарщиков, которые учились в колледжах и университетах по всему миру. Многие из этих заведений полностью или частично финансируются за счет денег налогоплательщиков. Apple получает выгоду от системы образования, которая поддерживается государствами. Господин Кук, недавно вы говорили The New York Times, что у Apple есть «моральная ответственность»: компания должна помогать расти не только американской экономике, но и вкладываться в другие страны, где ведет бизнес. Конечно, мы знаем, что Apple — один из самых крупных налогоплательщиков в США, но что по поводу других стран?

Вольфганг Крах приводит данные о доходах Apple: с 2010 по 2017 годы в среднем две трети из них компания получала за пределами США. При этом заработанные десятки миллиардов долларов были обложены налогом от . Как отмечает главред Süddeutsche Zeitung, Германии Apple заплатила только 25 миллионов евро налогов, что никак не соотносится с заработанными там миллиардами долларов. «Господин Кук, вы считаете, это согласуется с вашей „моральной ответственностью“?» — спрашивает главу Apple журналист.

Но больше всего меня беспокоит, как Apple просила юридическую фирму получить «гарантию властей об освобождении от налогов» от той или иной страны. Зачем вам это надо? Почему вы считаете возможным не платить налоги где бы то ни было? Вы хотите сделать нулевой налог условием для регистрации Apple в какой-либо стране? Что вам дает на это право? И какое понимание демократии мы должны получить из ваших вопросов по поводу существования оппозиционных сил, способных сместить действующее правительство? Вы хотели быть уверены, что даже при смене власти вас не заставят платить налоги?

«Apple называет себя прозрачной компанией. Если это правда, то нет смысла молчать. Или есть?» — заканчивает письмо главред Süddeutsche Zeitung Вольфганг Крах.