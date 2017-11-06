«Архив райских островов»: депутат-единорос руководил офшорной фирмой во время работы в Думе

Депутат Госдумы от «Единой России» Алексей Езубов в 2013 году подписывал документы как руководитель офшорной компании Air Cloud Services Limited, зарегистрированной на Бермудах. Об этом свидетельствуют документы, которые стали доступны в рамках «Архива райских островов».

Работавшая над расследованием журналистка «Новой газеты» Олеся Шмагун опубликовала в фейсбуке подпись Езубова как директора компании. В 2013 году Езубов уже шесть лет работал в Думе, а значит по закону не имел права участвовать в управлении любыми коммерческими компаниями. Такие действия являются основанием для прекращения полномочий депутата.

Как многие уже заметили, в #paradisepapers не так много криминала. Но есть один герой, которого можно крепко схватить за... Опубликовано Олеся Шмагун 6 ноября 2017 г.

Подпись депутата поставлена 13 мая 2013 года под резолюцией об открытии на филиала офшорной компании, чтобы импортировать в Европу бизнес-джет по льготной ставке НДС. Конечным собственником Air Cloud Services Limited является мать миллиардера Олега Дерипаски Валентина.

На запросы «Новой газеты» депутат Езубов не ответил.