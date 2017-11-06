«Архив райских островов»: депутат-единорос руководил офшорной фирмой во время работы в Думе

Новая газета
13:07, 6 ноября 2017
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Депутат Госдумы от «Единой России» Алексей Езубов в 2013 году подписывал документы как руководитель офшорной компании Air Cloud Services Limited, зарегистрированной на Бермудах. Об этом свидетельствуют документы, которые стали доступны в рамках «Архива райских островов».

Работавшая над расследованием журналистка «Новой газеты» Олеся Шмагун опубликовала в фейсбуке подпись Езубова как директора компании. В 2013 году Езубов уже шесть лет работал в Думе, а значит по закону не имел права участвовать в управлении любыми коммерческими компаниями. Такие действия являются основанием для прекращения полномочий депутата.

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Опубликовано Олеся Шмагун 6 ноября 2017 г.

Подпись депутата поставлена 13 мая 2013 года под резолюцией об открытии на острове Мэн филиала офшорной компании, чтобы импортировать в Европу бизнес-джет по льготной ставке НДС. Конечным собственником Air Cloud Services Limited является мать миллиардера Олега Дерипаски Валентина.

На запросы «Новой газеты» депутат Езубов не ответил.

Езубов впервые избрался в Госдуму в 2007 году, до этого он занимался гостиничным и аграрным бизнесами. За 10 лет Езубов выступил автором и соавтором 23 законопроектов. Сейчас депутат входит в комитет Госдумы по аграрным вопросам. Доход Езубова за 2016 год составил чуть больше 5 миллионов рублей.
5 ноября Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) выпустил проект, посвященный офшорной собственности в 19 различных юрисдикциях. В документах фигурируют сделки королевы Великобритании Елизаветы II, миллиардеров Алишера Усманова и Юрия Мильнера, а также бывшей жены главы «Роснефти» Игоря Сечина Марины.

«Архив райских островов»

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