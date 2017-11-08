Главред калининградской газеты «Новые колеса» арестован за вымогательство. Он говорит, что ему пытались вручить деньги под видом папки с документами

Калининградский областной суд арестовал главного редактора калининградской газеты «Новые колеса», депутата областной думы Игоря Рудникова. Его обвиняют в вымогательстве взятки у главы местного управления Следственного комитета Виктора Леденева: якобы за 50 тысяч долларов Рудников готов был перестать публиковать «порочащие статьи» про генерала. Рудников настаивает, что просил у Леденева не деньги, а документы — материалы дела о покушении, совершенном на журналиста в 2016 году; однако в папку вместе с бумагами силовики положили еще и меченые купюры.

Еженедельная бумажная газета «Новые колеса» выходит с 1995 года и «публикует материалы, которые не увидишь в других изданиях»

В разделе «самые посещаемые» на сайте газеты, например, находятся материалы: «Губернатор и мафия. С кем работает [губернатор Калининградской области] Антон Алиханов» или «Грязные танцы судьи Зюзиной. Процесс над киллером она превратила в дешевое шоу». Сайт газеты (ее бумажный тираж 16 тысяч экземпляров) одновременно является и сайтом ее учредителя — Игоря Рудникова, депутата облдумы с 2000 года. Его портрет размещен на главной странице; ниже приводятся биография журналиста, его интервью, а также рубрики вроде «Личный фотовидеоархив Игоря Рудникова».

Издание взяло свое название от популярной в начале 1990-х местной газеты объявлений «Колеса»; в основном через нее продавали автомобили. При этом до 2006-го газета называлась «Калининградские новые колеса»; областной суд постановил закрыть ее после претензий регионального управления Росохранкультуры — чиновники были возмущены серией публикаций о том, что областные силовики якобы причастны к убийству руководителя охранного предприятия «Союз ветеранов чеченской войны» Олега Поканевича (в убийстве признался бывший сотрудник калининградского ОМОНа Александр Адамович).

После этого Рудников зарегистрировал издание под названием «Новые колеса Игоря Рудникова». Газете несколько раз выносил предупреждения Роскомнадзор — в частности, за мат в заголовке и за статью, где немецкий врач вспоминал, как советские солдаты во время Великой Отечественной войны грабили местное население (последнее решение Рудников оспорил в суде — и выиграл).

17 марта 2016 года на Игоря Рудникова напали двое неизвестных в центре Калининграда; его не менее пяти раз ударили ножом — но Рудников выжил. Единственным обвиняемым по делу был охранник Алексей Каширин из Санкт-Петербурга. Ему дали один год и шесть месяцев, апелляционная инстанция отменила этот приговор, так как суд посчитал обвинение недоказанным и изменил статью на менее тяжкую. Дело было рассмотрено заново, и 9 ноября 2017-го по нему вынесут новый приговор. Сам Рудников был уверен, что нападение заказал глава Светлогорского района Александр Ковальский (в октябре 2017-го ушел в отставку после рассказа о мнимом покушении на него). По мнению Рудникова, Ковальский мог мстить ему за публикации о строительстве отеля на курортном побережье.

1 ноября 2017 года Игоря Рудникова задержали и, возможно, избили. В редакции прошли обыски

Днем 1 ноября Рудникова задержали в подъезде его дома «силовики в масках»; ни одно местное издание не уточнило их принадлежность. Главреда «Новых колес» в наручниках привезли в редакцию, там в его присутствии провели обыск. Спустя несколько часов Рудникова госпитализировали — сотрудники газеты заявили, что в автомобиле по пути в редакцию их шефа избили. 2 ноября стало известно, что в рамках дела Рудникова задержан бывший заместитель полпреда президента по Северо-Западному федеральному округу Александр Дацышин.

1 ноября издание «Новый Калининград» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что Рудников требовал деньги «за то, чтобы в газете больше не распространялись ложные и порочащие человека сведения». Имя этого «человека» не называлось; Дацышина источник считал посредником при передаче денег.

Помощник Рудникова Юрий Грозмани заявил, что Рудников стал жертвой провокации. Якобы он договорился с руководителем регионального управления Следственного комитета генералом Виктором Леденевым о передаче ему материалов дела, заведенного в результате покушения на главреда «Новых колес» в 2016 году, — однако взамен ему пытались вручить папку с мечеными деньгами.

Рудникова обвинили в вымогательстве. Он говорит, что это провокация

О том, что Рудникова обвиняют в вымогательстве, первым рассказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Он заявил, что «сумел ознакомиться с частью материалов», а дело находится на контроле у главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

3 ноября, в суде, где избирали меру пресечения Рудникову, выяснилось, что 1 ноября глава местного управления СК генерал Леденев лично приехал на встречу с соучредителем «Новых колес» Светланой Березовской и передал ей папку с документами — только внутри находились 50 тысяч меченых долларов. После этого Березовскую задержали (а впоследствии отпустили), ей дали возможность позвонить Рудникову. Когда он узнал о случившемся, то сразу позвонил Леденеву; тот солгал, что тоже задержан. Когда Рудников уточнил, за что именно, генерал пояснил, что положил в документы 50 тысяч долларов. «Никаких денег я у вас не просил», — якобы сказал ему журналист по телефону.

Дело Рудникова ведет московский следователь Андрей Кошелев (входил в следственную группу по делу бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера). Версия следствия выглядит так: Рудников и Дацышин решили получить от Леденева 50 тысяч долларов в обмен за прекращение негативных публикаций о нем.

Газета действительно публиковала тексты, где говорилось, что глава областного СК живет не по средствам. Например, в публикации «Райская жизнь генерала Леденева» рассказывается об особняке генерала, который оценивается в 150 миллионов рублей, при совокупном доходе супругов Леденевых в два-три миллиона рублей.

Из материалов дела следует, что 15 сентября 2017 года Дацышин якобы сделал Леденеву предложение о взятке в 50 тысяч долларов, а спустя три дня это подтвердил и Рудников. Леденев согласился и, согласно версии следствия, сразу же отправился с заявлением о вымогательстве в управление ФСБ.

В суд Рудникова доставили с загипсованной рукой, хотя на момент ареста повреждений у него не было. Он заявил, что не признает себя виновным и что генерал провоцировал его — постоянно звонил ему и предлагал как можно скорее передать документы по делу о покушении на него.

Суд отправил редактора «Новых колес» под стражу — до 1 января 2018 года; «частично признавший вину» Дацышин помещен под домашний арест.