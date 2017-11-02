Студент убил преподавателя ОБЖ, сделал селфи и покончил с собой. Что известно спустя сутки после преступления

Ученик московского профессионального учебного заведения «Западный комплекс непрерывного образования» Андрей Емельянников 1 ноября убил преподавателя ОБЖ Сергея Данилова, а потом покончил с собой. Знакомые Емельянникова объясняют случившееся тем, что педагог грозил ему отчислением. По фактам двух смертей возбуждено уголовное дело; следствие свои версии еще не назвало.

Днем 1 ноября 18-летний студент политехнического колледжа Андрей Емельянников убил ножом преподавателя ОБЖ Сергея Данилова, а потом покончил с собой. Перед смертью Емельянников выложил фото убитого Данилова на своей странице во «ВКонтакте» (сейчас страница заморожена администрацией соцсети) и сделал селфи на фоне тела. В кабинете, где во время перемены произошло убийство, нашли охотничий нож — возле тела учителя, — и циркулярную пилу, с помощью которой Емельянников совершил самоубийство.

По основной версии, Емельянников убил преподавателя, потому что тот угрожал его отчислить. Об этом газете «Московский комсомолец» рассказали учащиеся колледжа. По их словам, у Емельянникова был личный конфликт с Даниловым, который с сентября, то есть с начала нового учебного года, стал куратором его группы. «Педагог его прессовал при всех, а ответить парень не мог. Боялся. Видно, переборол свой страх», — приводит МК слова студентов.

Как рассказали изданию друзья Емельянникова, в начале учебного года он заявил им, что устал учиться; он смотрел на уроках видеоролики с объяснениями, как проходить уровни компьютерных игр — больше всего он любил шутеры.

После убийства СК возбудил уголовное дело, а с учениками колледжа работали психологи. Следственный комитет по Москве начал расследование обстоятельств убийства двух человек и возбудил уголовное дело. Официально никаких версий следствие не оглашало. Как рассказали «Медузе» сразу несколько учащихся колледжа, вечером 1 ноября их всех собрали на разговор с психологами. «Мы обсуждали с ними [случившееся], наши мнения, чувства, идеи — почти два часа после окончания занятий сидели», — рассказал один из учеников колледжа. При этом у учеников нет предположений, почему на гипотетическую угрозу отчисления Емельянников отреагировал столь несоразмерно.

Преподавателя Сергея Данилова характеризовали как строгого и справедливого. «Хороший человек был, никогда не заваливал, всегда мог прикрыть, — рассказал „Медузе“ студент колледжа Владислав. — Давал шанс сдать долги, исправить оценку, никогда не ругался — ну только если группа шумела — но, видимо, Емельянников со всем этим был не согласен».

Выпускник колледжа Кирилл назвал Данилова, который также был куратором его группы, добрым и отзывчивым, невзирая на строгость и требовательность. «Он в любой ситуации оставался человеком и всегда был готов помочь. Палки в колеса никому не ставил. Разговоры про давление на ученика с его стороны — это все ложь, нелепая и смешная. Он был адекватным, никаких странностей, злости и жестокости с его стороны не было», — сказал «Медузе» Кирилл.

Студент Андрей Емельянников за секунды до происшествия



ФОТО (телеграм-канал Mash): pic.twitter.com/9Hi4165BDL — МОЛНИЯ⚡️ (@molniatv) November 1, 2017

Знавшие Емельянникова собеседники «Медузы» характеризовали его как «тихого, доброго и замкнутого парня». «Медуза» пообщалась с бывшей одноклассницей Андрея Емельянникова, с которой он проучился до девятого класса. Ирина (имя изменено по ее просьбе) рассказала, что Емельянников был спокойным ребенком, никогда не лез в драку, редко повышал голос. По словам Ирины, у него были отличные отношения с учителями, он хорошо учился, но после четвертого класса перешел на домашнее обучение. «Кто-то говорил, что из-за проблем с психикой, кто-то — что семья переехала», — говорит Ирина. Она вспоминает, что, когда Андрей приходил за заданиями, всегда здоровался с одноклассниками, спрашивал как дела, но о себе почти ничего не говорил. «Из-за того, что наши мальчики могли как-то цеплять его в начальной школе, он стал более осторожным, у него часто с собой был нож. Но он никогда его не применял, не угрожал», — говорит бывшая одноклассница Емельянникова. По ее словам, он был из «достаточно приличной семьи», всегда хорошо одет и ухожен.

Друг брата Емельянникова Антон (имя изменено) в разговоре с «Медузой» назвал его «адекватным, спокойным человеком». «Он любил фантастику, но в ней его привлекало не насилие, он вообще насилие не любил», — рассказал Антон. «Андрей часто играл в компьютерные игры, но без ярого фанатизма, как везде расписывают», — рассказала «Медузе» подруга Емельянникова Анна (имя также изменено по ее просьбе). По ее словам, у Емельянникова был разряд кандидата в мастера спорта по стрельбе из лука, он любил слушать музыку и читать научную фантастику. «Мы часто с ним рассуждали о реальности или нереальности фантастических теорий из книг и фильмов», — вспоминает она. Анна рассказала, что Андрей около пяти лет был безответно влюблен в девушку, но если он и переживал по этому поводу, то вида не давал: «Он все держал в себе, никогда не нагружал людей своими проблемами».