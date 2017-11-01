В московском колледже нашли тела двух убитых

В московском учебном заведении «Западный комплекс непрерывного образования» найдены убитыми два человека: преподаватель и студент, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника «Московского комсомольца», на перемене студент Андрей Емельянников убил преподавателя ОБЖ Сергея Данилова ножом, а потом покончил с собой.

Фотографии, которые опубликовал Емельянников, подтверждают эту версию. Студент сделал селфи на фоне убитого преподавателя.

Телеграм-канал Mash (связан с «Лайфом») сообщает, что рядом с погибшими лежали нож и электропила. Там же говорится, что у обоих погибших перерезано горло.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»), сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.