В московском колледже нашли тела двух убитых

Интерфакс
11:23, 1 ноября 2017
Надежный источник

В московском учебном заведении «Западный комплекс непрерывного образования» найдены убитыми два человека: преподаватель и студент, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника «Московского комсомольца», на перемене студент Андрей Емельянников убил преподавателя ОБЖ Сергея Данилова ножом, а потом покончил с собой.

Фотографии, которые опубликовал Емельянников, подтверждают эту версию. Студент сделал селфи на фоне убитого преподавателя.

Телеграм-канал Mash (связан с «Лайфом») сообщает, что рядом с погибшими лежали нож и электропила. Там же говорится, что у обоих погибших перерезано горло.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»), сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.

«Западный комплекс непрерывного образования» образован при слиянии двух профессиональных лицеев и ПТУ. Там дается среднее техническое образование.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме