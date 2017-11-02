Студент убил преподавателя в московском колледже после угрозы отчисления

Преподаватель политехнического колледжа на Гвардейской улице в Москве Сергей Данилов, убитый студентом Андреем Емельянниковым, угрожал отчислить его. Об этом РИА Новости рассказали другие учащиеся.

«Данилов никогда не ставил оценки „за спасибо“ и сообщил Андрею, что тот будет отчислен. Он мужик строгий, майор армии», — сообщил один из студентов.

Сергей Данилов преподавал в колледже ОБЖ. В беседе с «Московским комсомольцем» один из учащихся рассказал, что преподаватель был строгим, но «всегда шел студенту навстречу, если тот старался исправить отметку или переписать работу».

Другой студент, отчислившийся в прошлом году, сообщил «МК», что Данилов «с учениками общался, будто они армейскую службу проходили». «Прессовал прилично. Но по-другому здесь не понимали», — рассказал бывший студент.