31 октября 29-летний Сайдулло Саипов, присягнувший на верность «Исламскому государству», задавил насмерть 8 человек на велодорожке в Манхэттене. Нападение признали терактом, Саипов готовился к нему на протяжении нескольких месяцев, вдохновленный пропагандистскими роликами исламистов. «Медуза» рассказывает, кем были жертвы теракта, и как полицейскому Райану Нэшу удалось остановить террориста.

«Мы просто делали свою работу»

Во вторник, 31 октября, сотрудник полиции Нью-Йорка Райан Нэш вместе с напарником Джоном Хэсиотисом приехал по вызову в школу Стайвезент на Манхэттене. Полицейских вызвала школьная медсестра — один из учеников хотел покончить с собой. На подмогу Нэшу и Хэсиотису вызвали на всякий случай еще двух полицейских. Когда они находились в учебном заведении, уроженец Узбекистана Сайдулло Саипов сбил насмерть восьмерых человек на Чамберс-стрит; на этой же улице находится школа Стайвезент.

Все четверо полицейских выбежали из школы и бросились в погоню за Саиповым, который пытался скрыться. У Саипова с собой было два пистолета, он бежал по улице и кричал «Аллах акбар». Нэш оказался ближе всего к террористу. Он приказал Саипову остановиться, тот не послушался; Нэш поднял табельный пистолет и выстрелил в бегущего преступника девять раз. Одна из пуль попала в Саипова, он получил несмертельное ранение и сейчас находится в больнице. Оружие в его руках оказалось небоевым — это были пейнтбольный и пневматический пистолеты. Напарники Нэша стрелять не стали, опасаясь попасть по прохожим.

28-летний Нэш, как пишет The New York Daily Post, обратился ко врачам с жалобой на шум в ушах. Никаких травм он не получил. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо назвал Нэша героем, а мэр города Билл де Блазио заявил, что полицейский совершил экстраординарный поступок.

В среду, 1 ноября, Райан Нэш выступил на пресс-конференции и сказал: «Я, конечно, считаю, что мы просто делали свою работу, как и тысячи полицейских каждый день. Но я понимаю значение вчерашних событий и ту роль, которую мы в них исполнили, и я благодарю за такое отношение к нам». Комментировать обстоятельства задержания Саипова он не стал, сославшись на тайну следствия. Он служит в полиции более пяти лет.

Восемь погибших. Кто они?

В результате наезда на велодорожку в Нью-Йорке погибли восемь человек, еще 11 получили ранения. Пятеро погибших хорошо знали друг друга.

Хернан Мендоза, Диего Ангелини, Алехандро Пануччо, Ариэль Эрлий и Хернан Ферручи приехали в Нью-Йорк, чтобы отметить 30-летие окончания колледжа. Все они из города Росарио, третьего крупнейшего в Аргентине, в 1987-м окончили один колледж и с тех пор дружили. Поездку в Штаты организовал Эрлий, достаточно известный в Аргентине предприниматель, он же заплатил за тех, у кого не было денег за билеты, пишет The Washington Post.

Всего в Нью-Йорк отправились восемь аргентинских однокурсников. Днем 31 октября они ехали на велосипедах по Манхэттену и собирались добраться до Центрального парка, а затем пересечь Бруклинский мост. Двое немного отстали — и благодаря этому остались невредимыми. Шестерых человек сбил Сайдулло Саипов на своем фургоне. Пятеро, включая организатора поездки, погибли; еще один аргентинец получил травмы и находится в больнице, но ему ничего не угрожает.

Слева направо: Хернан Ферручи, Алехандро Пануччо, Ариэль Эрлий, Иван Бражкович, Хуан Пабло Тревисан, Хернан Мендоса, Диего Ангелини и Ариэль Бенвенуто в аэропорту Росарио в Ангертине перед поездкой в Нью-Йорк в футболках с надписью «Свобода». Феруччи, Пануччо, Элий, Мендоса и Ангелини погибли в результате теракта. Cecilia Piedrabuena / AP / Scanpix / LETA

В родном городе аргентинцев в память о погибших приспущены флаги и объявлен трехдневный траур. Президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом Аргентины Маурисио Макри назвал аргентинцев «пятью гордыми и удивительными мужчинами».

31-летняя Анн-Лаура Декад, погибшая в результате теракта, приехала в Нью-Йорк вместе с мамой и двумя сестрами из Бельгии. Три месяца назад она родила второго ребенка и решила отправиться в поездку с близкими, муж остался в Бельгии. Декад двигалась на велосипеде по велосипедной дорожке, на которую заехал Саипов; она погибла на месте, ее мать и сестры не пострадали. У Декад помимо новорожденного сына остался трехлетний первенец.

Американец Даррен Дрейк работал менеджером в Moodyʼs в Международном торговом центре неподалеку от места теракта. Его родители забеспокоились, не оказался ли их 32-летний сын среди погибших — он не отвечал на телефон. Даррен жил с родителями, его отец каждый день подвозил его до железнодорожной станции в Хобокене, откуда он добирался до работы. В обеденный перерыв, как пишет The Washington Post, Даррен брал в аренду велосипед и катался по окрестностям, слушая аудиокниги. 31 октября он слушал книгу об истории американских индейцев до прихода европейских колонизаторов. На следующий день после теракта родители Даррена узнали, что он оказался среди жертв.

Николас Кливс — самый молодой из погибших в теракте и единственный нью-йоркец. Ему было 23 года, Кливс работал программистом и жил в районе Вест-Виллидж в известном доме, носящем название «Архив». Николас начал работать в компании Unified Digital Group, когда учился в колледже в городе Саратога-Спрингс. После окончания колледжа его тут же приняли в штат; он интересовался искусственным интеллектом, теорией игр и криптографией.