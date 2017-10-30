Мэр Собянин дал интервью писателю Минаеву. К счастью, мы посмотрели его за вас

На конец октября пришелся пик пиар-активности мэра Москвы Сергея Собянина. Он дал большое интервью «Ведомостям», в котором объявил о намерении выдвигаться на очередной срок, пообещал прибавку к минимальным пенсиям москвичей — а также поговорил с главным редактором журнала Esquire, писателем и сценаристом Сергеем Минаевым. Минаев собирал вопросы мэру через фейсбук, но в итоге ни одного острого руководителю Москвы не переадресовал. «Медуза» максимально коротко пересказывает разговор Минаева с Собяниным для тех, кто не в силах это смотреть.

Реплики приведены от первого лица, но это пересказ, а не цитаты.

О Зарядье

Сергей Собянин: Зарядье — самый проблемный парк в Москве. Считалось, что парк — это никчемное, ненужное дело. Теперь он становится центром пешеходной Москвы. Таких видов на Кремль не было никогда.

Сергей Минаев: Получилось очень красиво.

Собянин: Можно ничего не делать, но я по характеру другой человек, у меня высокая внутренняя ответственность.

Минаев: Вы сделали масштабные изменения.

О сносе хрущевок

Собянин: Помните, какая истерия была — почему вы не сносите хрущевки? Некоторые особо одаренные называли нас фашистами. Да бог с ними, с критиками. Мы не занимаемся надуманными проблемами, только реальными. Если люди увидели что-то не то, у них всегда есть возможность выйти из программы реновации.

Минаев: Всегда есть 10-15% людей, которые недовольны, среди них есть люди — что ни делай — все равно, все будет плохо.

Собянин: Все направлено на удобство москвичей. Не надо ориентироваться на тех, кто пишет в фейсбуке негатив, они все равно будут писать.

Каждая улица после реконструкции капитализируется, ее стоимость вырастает, количество пешеходов увеличивается от трех до шести раз.

Когда мы реконструируем общественные пространства, там начинает активно возникать культурная жизнь. Дополнительные доходы бюджета от «Моей улицы» составят около 62 миллиардов рублей.

Минаев: Огромные деньги!

Об автомобилях в Москве

Собянин: Количество машин за семь лет увеличилось с трех до четырех миллионов. Больше Москва не вмещает.

В целом по центру города загруженность составляет 70-80% в час пик. Это разумная загруженность.

Минаев: Когда читаешь людей — «Я четвертый круг нарезаю по Кузнецкому мосту», — нельзя же написать всем: да по вашей идее надо сносить каждый второй дом. Люди тоже должны понимать математику!

О маршрутках

Собянин: Раньше коммерческая схема предопределяла маршруты. Частные автобусы забивали улицы и остановки, создавали толчею и везли несколько пассажиров. Само техническое состояние маршруток оставляло желать лучшего.

Минаев: Это правда.

Собянин: Тарифы устанавливались произвольно, никаких требований к подвижному составу не было. Сейчас все автобусы новые. Коммерсантам пришлось одномоментно купить две тысячи новых автобусов.

Минаев: Как вы с ними договаривались?

Собянин: Никак не договаривались. У нас был конкурс.

О бюджете

Собянин: Есть такая история: о, Москва, мол, не справилась, бюджет верстается с дефицитом. Но мы в два раза увеличили поступления в бюджет. В кризис! Экономика стала более диверсифицированной. Мы сохранили инвестиции в инфраструктуру. На каждый рубль, который город вкладывал в инфраструктуру, частных — три рубля.

Нам в эти годы пришлось расплачиваться по кредитам. Мы рассчитались с долгами, увеличили экономику. Я ничего не придумываю, это бухгалтерия.

Минаев: Я уверен.

О населении

Собянин: Один из стереотипов, что в Москву устремляется население. В последние годы никто не устремляется.

У нас приток идет за счет медалистов, 90% из них уезжают в Москву. Мы конкурируем не с близлежащими городами, проблема не в том, что 30-40 тысяч переезжают из регионов в Москву, проблема в том, что 250 тысяч уезжают из страны ежегодно. Если мы просядем, все эти медалисты проедут транзитом через Москву.

Московские школьники — седьмая часть всех школьников страны. Но борется она со всей страной, ведь лучшие едут поступать в вузы Москвы.

Минаев: Это как московский «Спартак» выходит в Лигу чемпионов и конкурирует с лучшими клубами Европы. Какие варианты-то?

О тратах на освещение и фестивали

Собянин: Те, кто уезжают на праздники, конечно, думают, что этого делать не нужно. Но большинство москвичей никуда не уезжают. Почему мы считаем, что фестивали должны быть в европейских городах, а у нас нет? Вы приходите на Тверскую в новогодние дни. Там яблоку упасть негде, там как в часы пик в метро. 12 миллионов посещают новогодние праздники.

Минаев: Многие уезжают из своих городов не потому что работы нет, а потому что нет места досуга, нет выставок, нет фестивалей, нет освещения на улицах.

О рейтингах

Собянин: Это самая пагубная история, когда начинаешь думать о рейтинге. Если ты видишь, что у тебя есть проблема, ты должен придумать кратчайший путь, чтобы решить проблему. Если ты будешь думать о рейтинге все время, то и дела не будет, и рейтинга.

Минаев: Спасибо за длинную беседу.