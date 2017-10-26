«Мальчики должны быть умными. И девочки тоже» Интервью пятиклассницы из Саратова, написавшей, что у женщин и мужчин должны быть одинаковые домашние дела

22 октября пользовательница твиттера опубликовала снимок тетради своей младшей сестры: по обществознанию им в классе задали составить список «мужских» и «женских» домашних дел. Школьница написала одинаковый список и для мужчин, и для женщин — где были пункты «готовить», «мыть посуду», «убираться», «стирать» и «водить детей в школу». Твит стал хитом, им поделились почти пять тысяч раз. «Медуза» с разрешения родителей школьницы (ей оказалась 11-летняя Виктория Тараненко из Саратова) поговорила с ней самой — об уроках, важных качествах мужчин и женщин, «Гарри Поттере» и нелюбимых домашних делах.

я считаю, моя сестра просто прекрасно справилась с этим идиотским сексистским заданием. pic.twitter.com/B8lL2f8c3Q — vngrf (@grandmadking) October 22, 2017

— Всех интересует — ты специально так ответила или просто пошутила? Или поленилась?

— Нет, я специально так ответила!

— Почему?

— Мне кажется, что должно быть одинаковое количество дел у [людей] мужского и женского пола. Не должно быть такого, что женщина обязана делать одно, а мужчина — другое. Потому что обычно женщины готовят, стирают, убираются. А мужчины делают работу, где нужно что-то тяжелое поднимать, или всякие дела, связанные с машинами, чинят что-нибудь.

— Кстати, про такие дела ты почему-то не написала.

— Ну, я думаю, что такую вот сложную работу, которая требует хорошей физической формы, женщины не могут сделать.

— А ты пробовала?

— Нет.

— Гвоздь ни разу не забивала?

— Нет.

— Ну, может, стоит попробовать?

— (Задумчиво.) Может быть…

— Как ты отнеслась к тому, что твоя сестра выложила фото твоей тетради в твиттер?

— Ну, я удивилась. Хотя я догадывалась, что она может это сделать.

— Ты сама есть в соцсетях? Это у вас вообще модно в классе?

— Да нет, я только в вайбере. Я не знаю, как насчет модно, но у нас половина класса есть во «ВКонтакте» или других соцсетях. Но я не хочу заводить. Мне интересно общаться и в интернете, но просто мне кажется, что это отнимает много времени.

— Как ты думаешь, почему стольким людям понравился твой ответ?

— Мне кажется, что им тоже не нравятся эти распределения обязанностей между мужчинами и женщинами.

— А как на твой ответ отреагировал учитель? Это мужчина или женщина?

— Женщина. Но она еще не видела, что я написала. Мне кажется, она спросит, почему я так считаю.

— Как ты думаешь, как твои одноклассники выполнили это задание?

— Ну, мне кажется, что они распределили так, как обычно распределяют обязанности [в семье].

— У тебя в классе больше мальчиков или девочек?

— Больше мальчиков.

— Ты с ними ладишь?

— С большинством — да.

— Какие качества, на твой взгляд, больше всего нужны мальчикам и девочкам?

— Мне кажется, что мальчики должны уметь защитить девочек или себя, они должны быть сильными. Еще они должны быть умными.

— А девочки?

— И девочки тоже.

— Какие у тебя любимые предметы?

— Мои любимые предметы — это физкультура и биология. Мне вообще нравится заниматься спортом, я люблю кататься на велосипеде, бегать. Еще хожу в художественную школу.

— Чему вас вообще учат на обществознании?

— Сейчас мы проходим, какие бывают семьи, какие есть права у членов семьи. Например, в одном параграфе говорилось, что бывают двухпоколенные семьи, трехпоколенные. Бывают семьи неполноценные — когда нет папы или мамы.

— Но ведь в семьях, где нет папы, маме приходится и тяжелые дела делать?

— Ну да, но если что-то не получается делать, то, я думаю, всегда можно вызвать каких-нибудь мастеров.

— Вы обсуждали это разделение с одноклассниками или дома?

— С одноклассниками мы такое не обсуждаем, если только само задание. А дома мы просто распределяем обязанности — кто что делает. Мы с сестрой дома моем посуду, убираемся сами в своих комнатах.

— Есть домашние дела, которые ты предпочла бы не делать?

— Если честно, убираться я не очень люблю. Но приходится. У нас ведь есть кот, поэтому это обязательно нужно — а то он может съесть мусор или нечаянно еще что-то сделать.

— Кем у тебя работают родители?

— Мама работает врачом в роддоме, а папа — программистом.

— А сама ты уже думала, кем хочешь быть, когда вырастешь?

— Я пока не решила, но я хочу заниматься чем-то связанным с компьютером. Например, быть программистом или каким-нибудь разработчиком. Мне нравится сам компьютер, игры на нем, как он устроен.

— Это тебе папа рассказывает?

— Нет, это [рассказывают] в школе. У нас нет уроков труда, а есть урок технологии и информатики. Где мы за компьютером работаем.

— Ты обсуждала свои планы с родителями? Что они думают?

— Ну мы как-то говорили, но я еще до конца не решила. Но мне кажется, они меня будут поддерживать, что бы я ни решила.

— Твоя сестра сказала, что у тебя есть еще брат, вы двойняшки. Как тебе кажется, вы похожи?

— Я считаю, что у нас с братом не так много общего. Например, мне нравится заниматься спортом, а ему — нет. Но похожи мы тем, что нам нравятся одинаковые фильмы или мультфильмы, мы вместе ходим в художественную школу. И в школе некоторые предметы любим, это совпадает. Мы похожи, но различаемся мы тоже довольно сильно, особенно характером.

— Чем именно?

— Ну, например, ему нравятся одни игры, а мне нет. Я в одной ситуации могу так поступить, а он абсолютно по-другому. Мы оба активные довольно, но часто не ладим в разных ситуациях. У нас разные мнения, и из-за этого мы можем поругаться.

— А какой у тебя любимый фильм?

— Мне нравятся фильмы про Гарри Поттера — «Кубок огня», «Принц полукровка» и «Дары смерти». А еще «Марвел», например «Стражи Галактики», вторая часть.

— Кто твои любимые персонажи в «Гарри Поттере»?

— Это два персонажа — Фред и Джордж Уизли. Потому что они самые веселые и позитивные в фильмах, и в любой ситуации, даже самой мрачной, они находят над чем посмеяться и посмешить всех.

— А если бы ты была анимагом, в кого бы ты превращалась?

— Я бы хотела превращаться в волка — потому что он самый сильный в лесу и может постоять за себя. Он хищник, может охотиться на других зверей, ему все в лесу доступно, он не умрет с голоду и его не убьют.

— Ты сказала, что любишь фильмы по комиксам. А женщина может быть супергероиней?

— Да. Если бы я была супергероиней, то я бы боролась с преступностью и со злодеями. Я думаю, что есть равновесие между добром и злом. И там, где есть супергерой, всегда будет и суперзлодей. И наоборот.