Пятикласснице в школе задали составить списки мужских и женских дел. Она и составила. Одинаковые!

Учитель по обществознанию одной из саратовских школ задал ученикам пятого класса выполнить задание из рабочей тетради — ее составители просили заполнить таблицу «мужских и женских домашних дел». Одна из учениц выполнила задание максимально корректно: мужчинам и женщинам достались одинаковые обязанности.

я считаю, моя сестра просто прекрасно справилась с этим идиотским сексистским заданием. pic.twitter.com/B8lL2f8c3Q — vngrf (@grandmadking) October 22, 2017

Как учитель отреагировал на такое решение, неизвестно — следующего урока по обществознанию еще не было. Некоторые пользователи твиттера считали, что девочка заполнила таблицу неправильно, и она получит плохую оценку.

Всё ещё сексистски. Где "сверлить стены", "собирать мебель", "выносить мусор", "следить за автомобилем" и т.д.? — Endymion R (@endymionr) October 22, 2017

Единица — Огни Генона (@IvanovMoscow) October 23, 2017

А другие комментаторы поддерживали школьницу.

Твоя сестра - спасёт будущее поколение — 🍁полина🍁 (@rainbowpolina41) October 23, 2017

Жду когда твоя сестра станет нашим президентом. — монпансье (@GreenaTea) October 22, 2017

Респект сестре — загадочная борзая (@_Kafuka) October 22, 2017

Рабочая тетрадь, в которой встречается это задание, прилагается к учебнику по обществознанию. Тетрадь и учебник выпускает издательство «Просвещение».