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Пятикласснице в школе задали составить списки мужских и женских дел. Она и составила. Одинаковые!

Meduza
11:22, 23 октября 2017

Учитель по обществознанию одной из саратовских школ задал ученикам пятого класса выполнить задание из рабочей тетради — ее составители просили заполнить таблицу «мужских и женских домашних дел». Одна из учениц выполнила задание максимально корректно: мужчинам и женщинам достались одинаковые обязанности.

Как учитель отреагировал на такое решение, неизвестно — следующего урока по обществознанию еще не было. Некоторые пользователи твиттера считали, что девочка заполнила таблицу неправильно, и она получит плохую оценку.

А другие комментаторы поддерживали школьницу.

Рабочая тетрадь, в которой встречается это задание, прилагается к учебнику по обществознанию. Тетрадь и учебник выпускает издательство «Просвещение».

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