Россия выдала Турции двух сопредседателей крымскотатарского Меджлиса. Сама организация по-прежнему признана в РФ экстремистской

Россия 25 октября выдала Турции двоих руководителей крымскотатарского Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова — в России этот представительский орган крымских татар запрещен с апреля 2016 года как экстремистская организация. Оба были активными участниками Меджлиса и противниками присоединения Крыма к России. Чигойз отбывал восьмилетний срок за организацию массовых беспорядков в Крыму; Умерова осудили на два года за публичные призывы к нарушению территориальной целостности России. По словам адвокатов Чийгоза и Умерова, их освобождение стало возможным благодаря переговорам президентов Турции, Украины и России. Прошение о помиловании они не подавали.

Ахтем Чийгоз в сентябре 2017 года получил восемь лет по делу об организации массовых беспорядков в Крыму. В основу его дела легли события 26 февраля 2014-го, произошедшие около здания Верховного совета Крыма в Симферополе. Там тогда состоялся многотысячный митинг, в котором с одной стороны участвовали крымские татары, выступавшие против возможного присоединения Крыма к РФ, а с другой — пророссийские сторонники движения «Русское единство». В тот день в Верховном совете запланировали экстренное заседание в связи с ситуацией на полуострове, однако оно было сорвано из-за недостаточного числа депутатов. Митинг у здания Верховного совета в итоге перерос в столкновения — два человека погибли, порядка 80 пострадали.

Заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, участвовавшего в митинге, обвинили в организации беспорядков. Его задержали в январе 2015 года, в сентябре 2017-го Верховный суд Крыма дал ему восемь лет общего режима. Сам Чийгоз на суде настаивал, что крымские татары не были инициаторами столкновений.

Председатель Меджлиса, депутат Верховной рады Украины Рефат Чубаров (покинул Крым после его присоединения к России; въезд в РФ ему запрещен) заявил, что этот приговор «направлен на то, чтобы раздавить всех крымских татар».

Ахтем Чийгоз Александр Скифский / Коммерсантъ

Ильми Умеров получил два года по делу о сепаратизме. Умеров, который, как и Чийгоз, является заместителем главы Меджлиса, попал под уголовное преследование после того, как дал интервью крымскотатарскому телеканалу ATR 19 марта 2016 года. Его обвинили в том, что в эфире он якобы говорил о необходимости усиления санкций против России, чтобы вынудить ее уйти из Крыма и Донбасса. Как пояснял на суде сам Умеров, он говорил на крымскотатарском языке и не произносил слово «надо» в предложении, касающемся возможного усиления санкций против РФ. Заявление Умерова во время допроса в суде подтвердил и переводчик с крымскотатарского.

Несмотря на это, следствие использовало слово «надо» как доказательство призывов к сепаратизму. 27 сентября 2017-го Симферопольский районный суд приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения. Правозащитная организация «Мемориал» назвала дело против Умерова политически мотивированным.

25 октября стало известно, что Чийгоза и Умерова освободили и выдали Турции. Как рассказал лидер крымских татар Мустафа Джемилев, освобождения крымских татар добивался президент Турции Реджеп Эрдоган. 25 октября самолет с Чийгозом и Умеровым приземлился в Анкаре. Адвокат Чийгоза (и один из адвокатов Умерова) Николай Полозов рассказал «Медузе», что в последний месяц Эрдоган вел переговоры об освобождении и с президентом России Владимиром Путиным, и с президентом Украины Петром Порошенко. Какими были условия освобождения, Полозову неизвестно.

Еще один адвокат Умерова Марк Фейгин сказал, что об условиях освобождения скоро расскажут сами Умеров и Чийгоз. «На текущий момент они освобождены от ответственности со стороны российской власти, абсолютно свободными людьми они покинули Крым и улетели в Турцию, где находятся в статусе гостей», — заявил Полозов. Он также сообщил, что в ближайшее время Чийгоз и Умеров вернутся в Киев, а потом, не исключил он, — и в Крым, поскольку никаких ограничений на посещение полуострова у Чийгоза и Умерова нет. Полозов подчеркнул, что ни Чийгоз, ни Умеров прошений о помиловании не писали, речь идет о «политическом решении».

Уголовному преследованию в России подвергаются еще около 50 крымских татар. Чийгоз и Умеров — первые, кто был освобожден от уголовной ответственности. В апреле 2016 года Верховный суд Крыма запретил Меджлис как экстремистскую организацию. Этого решения добивалась Наталья Поклонская, которая тогда была прокурором Крыма (сейчас — депутат Госдумы) и настаивала, что Меджлис занимается «антироссийской деятельностью». Крымские власти неоднократно заявляли, что лидеры Меджлиса причастны к организации продовольственной и энергетической блокады полуострова. В сентябре 2016 года запрет Меджлиса подтвердил и Верховный суд России. Таким образом, не покинувшим его крымским татарам начала грозить уголовная ответственность за участие в деятельности экстремистской организации. По словам адвоката Николая Полозова, всего уголовному преследованию за это подверглись (и подвергаются) не меньше 50 человек.

«Это большой шаг вперед, это первые крымские татары, которым удалось обрести свободу после их уголовного преследования со стороны Российской Федерации. Такие обстоятельства должны вселить надежду в тех людей, которые находятся в Крыму и борются за свободу», — сказал Полозов «Медузе».

В апреле 2017 года Международный суд ООН потребовал от России снять запрет на деятельность Меджлиса, но РФ не стала исполнять это решение.