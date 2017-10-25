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Двух осужденных руководителей крымскотатарского Меджлиса выдали Турции

Украинская правда
12:21, 25 октября 2017
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Россия выдала Турции заместителей главы Меджлиса крымскотатарского народа (организация признана в России экстремистской и запрещена) Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, которых в сентябре 2017 года осудили соответсвенно за организацию массовых беспорядков и призывы к нарушению территориальной целостности РФ.

Как рассказал лидер крымских татар Мустафа Джемилев, самолет с Чийгозом и Умеровым днем 25 октября вылетел в Анкару. Он заметил, что их освобождения добивался президент Турции Реджеп Эрдоган.

Освобождение Чийгоза и Умерова подтвердил их адвокат Николай Полозов, который назвал это результатом «титанических усилий».

Были ли двое осужденных выданы Турции в обмен на кого-то, не сообщается.

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Меджлис крымскотатарского народа признали запрещенной в России организацией в апреле 2016 года. До этого татар обвиняли в столкновениях со сторонниками присоединения Крыма к России.
Чийгозу дали восемь лет колонии общего режима за организацию беспорядков в Симферополе в марте 2014 года. Умеров получил два года колонии-поселения за призывы усилить санкции против России, чтобы та ушла из Крыма и Донбасса.

Крымские татары после присоединения к России

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