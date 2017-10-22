В Санкт-Петербурге до вечера 22 октября проходит , организованный «ВКонтакте» — 100 команд соревнуются за приз в миллион рублей. На мероприятие в качестве зрителя пришел Сева Жидков, призер одного из прошлых хакатонов «ВКонтакте», а теперь — самый молодой сотрудник компании. Журналист «Медузы» Султан Сулейманов поговорил с Севой о хакатонах, работе в Mail.Ru после уроков и устройстве во «ВКонтакте».

В январе 2016 года 14-летний Сева Жидков создал телеграм-бота для рекламных путеводителей «Медузы». После этого он стал стажироваться в издании и создал еще одного бота — уже для редакции.

— Полтора года назад ты мог представляться так: «Я Сева, мне 14 лет, я стажировался в „Медузе“ и мной интересуется Mail.ru». Как бы ты презентовал себя сейчас?

— Наверное, так: «Я Сева, я делаю ботов и занимаюсь машинным обучением в команде „ВКонтакте“».

— Как давно ты работаешь во «ВКонтакте»?

— Я начал в начале лета, сразу после окончания школы.

— Я так понимаю, после девятого класса?

— Да, когда получил основное общее образование.

— Думаешь ли о том, чтобы продолжать образование? Колледж-вуз?

— Сейчас я хочу сосредоточиться на работе, но я не исключаю, что могу продолжить образование в будущем. Мир слишком быстро меняется и я стараюсь не делать каких-то категоричных убеждений об образовании, нужно оставаться гибким.

— Расскажи подробнее про работу в команде «ВКонтакте». Что именно входит в определение «занимаюсь машинным обучением»?

— Я не могу рассказать про все мои задачи, но я занимаюсь, в частности, применением машинного обучения в рекламе «ВКонтакте». Например, чтобы пользователи видели максимально качественные и релевантные объявления.

Кроме того, технологии машинного обучения применяются в некоторых ботах. Например, я делал бота для Snickers, который распознавал эмоции с помощью технологий компьютерного зрения на присылаемых фотографиях и присылал подходящий стикер с фотографией пользователя.

— А как вышло, что ты оказался в ВК и именно в этой сфере? Ты связывался с кем-то из команды или они сами на тебя вышли?

— Случайно увидел пост во «ВКонтакте» от будущего руководителя о том, что требуется . Я был не Senior, но все равно написал. Через две недели прошел собеседование в , выполнил тестовое задание и получил приглашение на работу.

— Как выглядело тестовое задание?

— Сделать бота, устойчивого к высоким нагрузкам.

— На каком языке делал? Python?

— Бота я написал на PHP, это было частью задания. Но переход с одного языка другой — почти не проблема.

— Полтора года назад ты рассказывал, что тобой интересуются в Mail.ru. Тогда что-то выгорело?

— Да, тогда я успешно устроился в Mail.ru Group, где занимался ботами и некоторыми другими продуктами

— И получалось совмещать с учебой в школе?

— Да, я занимался этим после уроков, а на уроках отвечал на сообщения коллег.

— Как одноклассники и учителя относились к этому?

— Все относились очень адекватно и понимающе. Иногда шутили на эту тему, но, в целом, все поддерживали. Тем более, что от учебы это меня практически не отвлекало.

— Расскажи о самом крутом своем боте. Что он делает?

— Мы с друзьями сделали бота и приложение для знакомств на основе нейросетей. Умный алгоритм анализировал интересы по профилю во «ВКонтакте» (приложение использовало публичное API) и позволял искать людей, подходящих под выбранные интересы — IT и музыка Монеточки, например. Сейчас он не работает, но мы собираемся перезапустить его в конце осени. Ну и опять же, я занимаюсь ботами, раздающими стикеры во «ВКонтакте» за задания — а это одни из самых популярных чат-ботов. Это достаточно сложные задачи, связанные с высокими нагрузками.

Хакатон «ВКонтакте», октябрь 2017 года Сообщество во «ВКонтакте» «Хакатон ВКонтакте»

— А в ты участвуешь?

— Да, участвую и очень люблю. За последнее время я [в составе нескольких команд] успел сделать приложение для поиска пропавших котиков на хакатоне «ВКонтакте», бота для подбора курсов на Coursera под конкретную вакансию на хакатоне школы программирования GoTo и несколько других проектов.

— Котики! Я и забыл, что ты был в команде. Продолжили ли вы работу над этим приложением после хакатона? Насколько вообще проекты, созданные на хакатонах, жизнеспособны? Или на них забивают на следующий день?

— К сожалению, у всех в команде появились другие дела, поэтому тогда нам не удалось продолжить работу над приложением. Но я до сих пор cчитаю, что это приложение очень помогло бы многим владельцам домашних животных. Надеюсь, когда-нибудь я смогу найти на него время. Проекты с хакатонов редко развиваются в том же виде, но они дают нужный толчок, помогают освоить новые технологии и сплачивают команду.

﻿— Как человеку, который ни в одном хакатоне не участвовал, мне интересно: команды ведь сразу приходят с готовыми идеями? Почему бы им не начать работу над проектом за несколько недель до дня икс? Или все так и происходит?

— Обычно так нельзя делать по правилам хакатона, и это очень заметно. За короткий срок хакатона можно реализовать всю основную функциональность, она будет сырой, но работающей и интересной. Команды, делающие проект несколько недель, добавляют много разных функций, все полируют. Победа на хакатоне — это на 80% идея и прототип, а не конкретная реализация.

— Расскажи пожалуйста, есть ли у тебя в голове какой-то личный проект мечты? Что-то, на реализацию чего уйдут месяцы и годы, но в итоге получится что-то вау — не знаю, Джарвис например?

— Я верю, что создать настоящий искусственный интеллект — возможно. Но я думаю не об очень умном чат-боте, способном отвечать на любые вопросы, а скорее о глобальной системе, принимающей большинство решений, которые сейчас принимают люди: от управления самолетами до предсказания погоды.

Каждая из этих задач сейчас решается отдельно. Когда-нибудь я хочу построить систему, позволяющую нейронным сетям и другим методам машинного обучения, использующихся для разных задач, обмениваться знаниями и использовать друг друга для еще более точных предсказаний.

— А есть ли люди, которые тебя вдохновляют? Чей пример тебе кажется показательным?

— Марк Цукерберг — кроме шуток. Не уверен, человек ли он, но то, как он создал с нуля в общежитии Гарварда стартап и построил большую компанию, которая сейчас, кроме всего прочего, занимается фундаментальными исследованиями ИИ и доступностью интернета по всему миру, — это очень круто.﻿